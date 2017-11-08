Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Свердловский депутат ответит перед судом за установку камеры в женском туалете
Украина
«Агония киевского режима»: Клинцевич прокомментировал возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Агония киевского режима»: Клинцевич прокомментировал возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией

    11:16  8 Ноября 2017
    484

    «Агония киевского режима»: Клинцевич прокомментировал возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией

    Москва, 8 ноября. Первый запред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил последствия возможного прекращения дипломатических отношений Украиной с РФ.

    «Это своего рода конечная станции на том тупиковом пути, по которому Киев вел народ после Майдана», — заявил парламентарий.

    Клинцевич считает, что такими действиями «украинская власть полностью снимает с себя все обязательства по выполнению Минских договоренностей; дает карт-бланш наиболее оголтелым националистическим силам; бросает на произвол судьбы миллионы своих граждан, работающих в России».

    «Это - агония киевского режима: поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны», — заключил политик.

    Ранее СМИ сообщили, когда Украина может разорвать дипотношения с Россией. По данным «Коммерсанта», закон о реинтеграции Донбасса, в котором есть соответствующий пункт, будет рассмотрен во втором чтении депутатами Верховной Рады 16 ноября.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #клинцевич #дипоотношения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        937
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        6841
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1608
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        379