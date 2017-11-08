«Агония киевского режима»: Клинцевич прокомментировал возможный разрыв Украиной дипотношений с Россией

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Москва, 8 ноября. Первый запред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил последствия возможного прекращения дипломатических отношений Украиной с РФ.

«Это своего рода конечная станции на том тупиковом пути, по которому Киев вел народ после Майдана», — заявил парламентарий.

Клинцевич считает, что такими действиями «украинская власть полностью снимает с себя все обязательства по выполнению Минских договоренностей; дает карт-бланш наиболее оголтелым националистическим силам; бросает на произвол судьбы миллионы своих граждан, работающих в России».

«Это - агония киевского режима: поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны», — заключил политик.

Ранее СМИ сообщили, когда Украина может разорвать дипотношения с Россией. По данным «Коммерсанта», закон о реинтеграции Донбасса, в котором есть соответствующий пункт, будет рассмотрен во втором чтении депутатами Верховной Рады 16 ноября.