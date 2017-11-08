Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
«Не трогайте»: в суд по делу Улюкаева принесли коробку с долларами
Общество
«Не трогайте»: в суд по делу Улюкаева принесли коробку с долларами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Не трогайте»: в суд по делу Улюкаева принесли коробку с долларами

    11:13  8 Ноября 2017
    50

    «Не трогайте!»: в суд по делу Улюкаева принесли коробку с долларами

    Москва, 8 ноября. На заседание Замоскворецкого суда, где сегодня проходит слушание по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, принесли коробку с долларами. «Не трогайте!» — предупредил журналистов бывший министр.

    Картонную коробку с печатями «Главного управление по расследованию особо важных дел», заклеенную скотчем, внес следователь. В ней видны пачки долларовых банкнот, запечатанные в пластиковые пакеты, пишет газета «Ведомости».

    Присутствующие в зале журналисты проявили интерес к коробке, но Улюкаев тут же предупредил их: «Не трогайте!».

    «Думаете, вам тоже принесет?» — заметил он в ответ на вопрос, кто принес коробку. 

    Напомним, по версии следствия, Улюкаев, находясь на посту министра экономического развития, вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в обмен на положительное заключение министерства по приватизации «Башнефти». Сам Улюкаев заявляет, что не виновен и утверждает, что был уверен, что в офисе «Роснефти» ему передали просто пакет с вином.

    Автор: Алексей Громов
    #суд #улюкаев #деньги #коробка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        571
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        5018
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1488
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        337