«Не трогайте!»: в суд по делу Улюкаева принесли коробку с долларами

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Москва, 8 ноября. На заседание Замоскворецкого суда, где сегодня проходит слушание по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, принесли коробку с долларами. «Не трогайте!» — предупредил журналистов бывший министр.

Картонную коробку с печатями «Главного управление по расследованию особо важных дел», заклеенную скотчем, внес следователь. В ней видны пачки долларовых банкнот, запечатанные в пластиковые пакеты, пишет газета «Ведомости».

Присутствующие в зале журналисты проявили интерес к коробке, но Улюкаев тут же предупредил их: «Не трогайте!».

«Думаете, вам тоже принесет?» — заметил он в ответ на вопрос, кто принес коробку.

Напомним, по версии следствия, Улюкаев, находясь на посту министра экономического развития, вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в обмен на положительное заключение министерства по приватизации «Башнефти». Сам Улюкаев заявляет, что не виновен и утверждает, что был уверен, что в офисе «Роснефти» ему передали просто пакет с вином.