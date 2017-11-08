СК России потребует экстрадиции Родченкова из США по делу об уничтожении допинг-проб

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Москва, 8 ноября. В отношении бывшего исполняющего обязанности главы «Антидопингового центра» Григория Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, говорится в релизе СК РФ. Ведомство потребует экстрадировать из США информатора ВАДА.

В России продолжается расследование уголовного дела в отношении Григория Родченкова, который, по данным Следственного комитета, уничтожил допинг-пробы спортсменов и прилагающуюся документацию. Известно, что экс-руководитель «Антидопингового центра» находится в международном розыске, суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста.

Следственные органы затребуют экстрадицию Родченкова из США. В сообщении ведомства отмечается, что следователи допросили свыше 700 спортсменов, тренеров и медработников. Некоторые из них сообщили, что Родченков распространял неизвестные им препараты, которые позже были выявлены как запрещенные. В октябре суд Москвы отклонил апелляцию правозащитников информатора ВАДА Родченкова, оставив заочный арест в силе.