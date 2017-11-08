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Иномарка влетела в троллейбус на кольцевой дороге в Кемерово
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    Иномарка влетела в троллейбус на кольцевой дороге в Кемерово

    11:12  8 Ноября 2017
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    Иномарка влетела в троллейбус на кольцевой дороге в Кемерово

    Кемерово, 8 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и троллейбуса произошло сегодня в Кемерове.

    Как сообщает Газета Кемерова, автомобиль марки Mercedes, не обративший внимание на изменение правил дорожного движения на кольце, врезался в троллейбус, который двигался по главной дороге. ДТП случилось на «азотовской» кольцевой дороге. Очевидец аварии в социальных сетях пишет:

    «Внезапная смена правил проезда данного кольца и невнимательность… Итог: легковушка без «морды».

    В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия. Напомним, с 8 ноября на «азотовском» кольце действуют новые правила дорожного движения: кольцевая дорога является главной, следовательно, водители, двигающиеся по примыкающим к кольцу улицам, обязаны уступить дорогу транспорту на кольцевой.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #пдд #кемерово
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