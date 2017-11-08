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Массовое ДТП с участием 31 автомобиля произошло в Китае, есть жертвы
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    Массовое ДТП с участием 31 автомобиля произошло в Китае, есть жертвы

    11:06  8 Ноября 2017
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    Массовое ДТП с участием 31 автомобиля произошло в Китае, есть жертвы

    Пекин, 8 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомобилей произошло на скоростной автомагистрали в центральной китайской провинции Хэнань.

    По имеющимся данным, в страшном ДТП столкнулся 31 автомобиль.

    В результате аварии погиб один человек, еще шесть человек пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.

    На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины столкновения. 

    Массовое ДТП с участием 31 автомобиля произошло в Китае, есть жертвы

    Согласно предварительной информации, транспортные средства могли столкнуться из-за плохой видимости в условиях сильного тумана.

    Автор: Дана Балан
    #дтп #китай #авария
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