Массовое ДТП с участием 31 автомобиля произошло в Китае, есть жертвы

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Пекин, 8 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомобилей произошло на скоростной автомагистрали в центральной китайской провинции Хэнань.

По имеющимся данным, в страшном ДТП столкнулся 31 автомобиль.

В результате аварии погиб один человек, еще шесть человек пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины столкновения.

Согласно предварительной информации, транспортные средства могли столкнуться из-за плохой видимости в условиях сильного тумана.