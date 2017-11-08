Массовое ДТП с участием 31 автомобиля произошло в Китае, есть жертвы
В Избранное
Пекин, 8 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомобилей произошло на скоростной автомагистрали в центральной китайской провинции Хэнань.
По имеющимся данным, в страшном ДТП столкнулся 31 автомобиль.
В результате аварии погиб один человек, еще шесть человек пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины столкновения.
Согласно предварительной информации, транспортные средства могли столкнуться из-за плохой видимости в условиях сильного тумана.