Памятник Ленину облили красной краской под Петербургом

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Памятник Владимиру Ленину в Красном Селе неизвестные облили красной краской и написали слово «Палач» на груди монумента.

Инцидент произошел накануне утром – в день 100-летия Октябрьской революции. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители, которые пришли возложить цвету к памятнику, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

В настоящий момент памятник очистили. Вандалов ищет полиция.

Напомним, 7 ноября в России проходили мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею революции. В связи с круглой датой Белый дом также опубликовал заявление.