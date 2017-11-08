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Памятник Ленину облили красной краской под Петербургом
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    Памятник Ленину облили красной краской под Петербургом

    10:58  8 Ноября 2017
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    Памятник Ленину облили красной краской под Петербургом

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Памятник Владимиру Ленину в Красном Селе неизвестные облили красной краской и написали слово «Палач» на груди монумента.

    Инцидент произошел накануне утром – в день 100-летия Октябрьской революции. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители, которые пришли возложить цвету к памятнику, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    В настоящий момент памятник очистили. Вандалов ищет полиция.

    Напомним, 7 ноября в России проходили мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею революции. В связи с круглой датой Белый дом также опубликовал заявление.

    Автор: Алексей Громов
    #вандализм #ленин #красное село
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