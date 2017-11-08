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«Эскадроны смерти» Михаила Саакашвили. Колонка Александра Казакова
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    «Эскадроны смерти» Михаила Саакашвили. Колонка Александра Казакова

    11:21  8 Ноября 2017
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    «Эскадроны смерти» Михаила Саакашвили. Колонка Александра Казакова

    В авторитетном украинском издании «Левый берег» вышло большое интервью с профессором Кавказского международного университета (Тбилиси) Вахтангом Маисая, ранее занимавшего пост представителя Грузии при НАТО и руководителя департамента НАТО в МИД Грузии. Западник и противник нашей страны, Маисая тем не менее без прикрас рассказал о «прелестях» режима, который в 2004-2012 годах установил в стране Михаил Саакашвили, и на который буквально молятся либералы в России и на Украине.

    Маисая объясняет, почему он начал выступать против режима Саакашвили и за что его приговорили в 2009 году к 20 годам тюрьмы (в заключении он провел почти четыре года): «Против того, как Михаил Саакашвили зверски разогнал мирный митинг 7 ноября 2007 года. Как он ворвался и захватил независимое телевидение «Имеди». Журналистов, в том числе беременных женщин, сильно били кулаками и ногами, многие страшно пострадали. Они даже запустили специальный газ, чтобы разогнать – и многие им отравились… И самый кровавый разгон случился 26 мая 2011 года, когда 2 человека было убито и 500-600 человек получили увечья разной тяжести. Тогда избивали даже женщин, у двух из них затем ампутировали грудь. И они подали иск в ЕСПЧ в Страсбурге на бесчеловечное отношение со стороны силовых структур — и выиграли дело».

    Но это еще не все. «По приказу Саакашвили убивали молодых людей — 140 человек были убиты во время его правления», — рассказывает Маисая. И уточняет, что это были за «эскадроны смерти»: «Саакашвили создал объединенную структуру МВД, по сути, грузинский вариант НКВД. Там были четыре главные структуры: департамент по защите конституционного строя, антитеррористический департамент, департамент контрразведки и четвертый — специальный оперативный департамент, который и курировал создание этих зондеркоманд, которые занимались специальными акциями. Они получали зарплату как официально, по служебной линии, так и на другие специальные карточки, деньги на которые зачислялись неизвестно из каких источников. Вот они и похищали неугодных властям людей, избивали их и даже убивали». В настоящее время приговор по этому делу вынесен по линии Страсбургского суда.

    «Эскадроны смерти» Михаила Саакашвили. Колонка Александра Казакова

    Жертвами этих «эскадронов смерти» становились даже кадровые военные. «Например, он убил героя Грузии, полковника Серго Тетрадзе. Человека арестовали, пытали и затем имитировали его изнасилование. Погиб в тюрьме. Сейчас грузинский суд реабилитировал Тетрадзе и его дело признали страшным делом в истории Грузии», — говорит Маисая.

    Наконец, сотрудничество с террористами. «Саакашвили фактически организовал в Грузии финансирование международного терроризма. Например, он помогал незаконным международным исламистским организациям, которые официально в США, странах НАТО и ЕС считались международными террористическими организациями. Такие как «Кавказский исламский эмират» (организация запрещена в РФ, — Прим. ФАН). Он поддерживал прямые контакты с террористическими лидерами, давал им убежище, тренировал их формирования. И это уже доказанный факт — широко известное «дело Лапанкури» тому доказательство».

    Маисая уточняет, о чем идет речь: «Напомню, группа, которую организовали в Грузии, тренировали грузинские военные в наших военных частях, им выдали оружие из арсенала грузинских спецслужб, должна была перейти грузино-российскую границу в районе селения Лапанкури для дальнейших диверсий. Но российская сторона уже знала об этом. И поэтому Саакашвили отдал министру Бачо Ахалаю приказ… о ликвидации этой группы 28 августа 2012 года. Кстати, эту операцию курировал и разрабатывал Тимур Махаури. После этой операции грузинские спецслужбы дали ему «зеленый коридор» и он перешел на территорию Турции». Не так давно Махаури, служивший в АТО разведчиком в чеченском батальоне имени имама Мансура, был взорван в своей машине в Киеве.

    «Эскадроны смерти» Михаила Саакашвили. Колонка Александра Казакова

    «По моему личному мнению как политолога (и его разделяют все соратники, которые тоже прошли через жестокий период правления Саакашвили в Грузии), что этот человек хочет устроить такое же кровавое побоище уже в Украине», — резюмирует Маисая.

    А затем — добавлю уже от себя — в случае прихода к власти повторить кровавое побоище в Южной Осетии уже на востоке Украины.

    Автор: Александр Казаков
    #украина #саакашвили #грузия
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