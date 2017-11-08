«Эскадроны смерти» Михаила Саакашвили. Колонка Александра Казакова

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В авторитетном украинском издании «Левый берег» вышло большое интервью с профессором Кавказского международного университета (Тбилиси) Вахтангом Маисая, ранее занимавшего пост представителя Грузии при НАТО и руководителя департамента НАТО в МИД Грузии. Западник и противник нашей страны, Маисая тем не менее без прикрас рассказал о «прелестях» режима, который в 2004-2012 годах установил в стране Михаил Саакашвили, и на который буквально молятся либералы в России и на Украине.

Маисая объясняет, почему он начал выступать против режима Саакашвили и за что его приговорили в 2009 году к 20 годам тюрьмы (в заключении он провел почти четыре года): «Против того, как Михаил Саакашвили зверски разогнал мирный митинг 7 ноября 2007 года. Как он ворвался и захватил независимое телевидение «Имеди». Журналистов, в том числе беременных женщин, сильно били кулаками и ногами, многие страшно пострадали. Они даже запустили специальный газ, чтобы разогнать – и многие им отравились… И самый кровавый разгон случился 26 мая 2011 года, когда 2 человека было убито и 500-600 человек получили увечья разной тяжести. Тогда избивали даже женщин, у двух из них затем ампутировали грудь. И они подали иск в ЕСПЧ в Страсбурге на бесчеловечное отношение со стороны силовых структур — и выиграли дело».

Но это еще не все. «По приказу Саакашвили убивали молодых людей — 140 человек были убиты во время его правления», — рассказывает Маисая. И уточняет, что это были за «эскадроны смерти»: «Саакашвили создал объединенную структуру МВД, по сути, грузинский вариант НКВД. Там были четыре главные структуры: департамент по защите конституционного строя, антитеррористический департамент, департамент контрразведки и четвертый — специальный оперативный департамент, который и курировал создание этих зондеркоманд, которые занимались специальными акциями. Они получали зарплату как официально, по служебной линии, так и на другие специальные карточки, деньги на которые зачислялись неизвестно из каких источников. Вот они и похищали неугодных властям людей, избивали их и даже убивали». В настоящее время приговор по этому делу вынесен по линии Страсбургского суда.

Жертвами этих «эскадронов смерти» становились даже кадровые военные. «Например, он убил героя Грузии, полковника Серго Тетрадзе. Человека арестовали, пытали и затем имитировали его изнасилование. Погиб в тюрьме. Сейчас грузинский суд реабилитировал Тетрадзе и его дело признали страшным делом в истории Грузии», — говорит Маисая.

Наконец, сотрудничество с террористами. «Саакашвили фактически организовал в Грузии финансирование международного терроризма. Например, он помогал незаконным международным исламистским организациям, которые официально в США, странах НАТО и ЕС считались международными террористическими организациями. Такие как «Кавказский исламский эмират» (организация запрещена в РФ, — Прим. ФАН). Он поддерживал прямые контакты с террористическими лидерами, давал им убежище, тренировал их формирования. И это уже доказанный факт — широко известное «дело Лапанкури» тому доказательство».

Маисая уточняет, о чем идет речь: «Напомню, группа, которую организовали в Грузии, тренировали грузинские военные в наших военных частях, им выдали оружие из арсенала грузинских спецслужб, должна была перейти грузино-российскую границу в районе селения Лапанкури для дальнейших диверсий. Но российская сторона уже знала об этом. И поэтому Саакашвили отдал министру Бачо Ахалаю приказ… о ликвидации этой группы 28 августа 2012 года. Кстати, эту операцию курировал и разрабатывал Тимур Махаури. После этой операции грузинские спецслужбы дали ему «зеленый коридор» и он перешел на территорию Турции». Не так давно Махаури, служивший в АТО разведчиком в чеченском батальоне имени имама Мансура, был взорван в своей машине в Киеве.

«По моему личному мнению как политолога (и его разделяют все соратники, которые тоже прошли через жестокий период правления Саакашвили в Грузии), что этот человек хочет устроить такое же кровавое побоище уже в Украине», — резюмирует Маисая.

А затем — добавлю уже от себя — в случае прихода к власти повторить кровавое побоище в Южной Осетии уже на востоке Украины.