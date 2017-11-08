В Госдуме назвали «бредом» новые санкции Украины против РФ

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Москва, 8 ноября. По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, новые санкции Киева, введенные против ряда российских коммерческих предприятий, не пойдут на пользу ни России, ни Украине. Замглавы думского комитета по международным делам раскритиковал идею ввода санкций сроком на 40 дней.

«Как санкции могут быть введены на 40 дней? Очень трудно комментировать какой-то бред и представить, что они имеют в виду, — отметил Чепа. — Всё это настолько несерьёзно».

В беседе с RT Чепа подчеркнул, что деятельность работающих с Украиной российских компаний выгодна обеим сторонам — «на Украине и так очень сильный кризис, а без России будет ещё хуже», подчеркнул депутат.

По мнению депутата Госдумы, практически все санкционные действия, которые Украина предпринимает против России, носят «какой-то пиар-характер».

«Абсолютно неумные и непродуманные действия», — возмутился депутат.

Напомним, Киев ввел санкции против 18 российских компаний «за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности».