Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп прибыл в Китай с первым официальным визитом
Происшествия
Главу крымского УФАС обнаружили мертвым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главу крымского УФАС обнаружили мертвым

    10:45  8 Ноября 2017
    1596

    Главу крымского УФАС обнаружили мертвым

    Севастополь, 8 ноября. Главу крымского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Тимофея Кураева обнаружили мертвым.

    Согласно данным Федерального агентства новостей, тело Кураева обнаружила его жена примерно в 05.00. По неподтвержденной информации, он мог совершить самоубийство. 

    В настоящее время детали и подробности произошедшего неизвестны.

    Напомним, Кураев родился в 1973 году в Москве. По окончании Московского государственного университета путей сообщения и Всероссийской академии внешней торговли работал в органах внутренних дел.

    Руководить крымским УФАС начал три года назад.

     

     

    Автор: Дана Балан
    #крым #уфас #кураев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        601
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        5124
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1495
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        341