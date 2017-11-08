Главу крымского УФАС обнаружили мертвым

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Севастополь, 8 ноября. Главу крымского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Тимофея Кураева обнаружили мертвым.

Согласно данным Федерального агентства новостей, тело Кураева обнаружила его жена примерно в 05.00. По неподтвержденной информации, он мог совершить самоубийство.

В настоящее время детали и подробности произошедшего неизвестны.

Напомним, Кураев родился в 1973 году в Москве. По окончании Московского государственного университета путей сообщения и Всероссийской академии внешней торговли работал в органах внутренних дел.

Руководить крымским УФАС начал три года назад.