Мощный снегопад обрушился на столицу Ямала

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Салехард, 8 ноября. Коммунальщики Ямала устраняют последствия снегопада, который неожиданно обрушился на город в ночь на среду. К уборке снега привлечено 18 спецединиц техники.

Еще 7 ноября на патрулирование улиц вышла многофункциональная комбинированная машина. С 4 часов утра уборкой снега также занимается и другая уборочная техника. В данный момент коммунальщики заняты уборкой тротуаров и главных дорог.

С момента начала снегопада на полигон уже вывезли около трех тысяч кубометров снега, сообщили в пресс-службе администрации столицы ЯНАО.

Как отмечает Ura.Ru, пользователи социальных сетей активно размещают фотографии заснеженного города и его окрестностей.