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В Госдуме предложили России отказаться от «Евровидения-2018»
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    В Госдуме предложили России отказаться от «Евровидения-2018»

    10:51  8 Ноября 2017
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    В Госдуме предложили России отказаться от «Евровидения-2018»

    Москва, 8 ноября. В 2018 году России не следует выставлять своего участника на «Евровидение-2018», считает известный российский актер, глава комитета по культуре в Госдуме Станислав Говорухин. По мнению депутата, после произошедшего на «Евровидении-2107» бессмысленно поднимать вопрос об участии в конкурсе снова.

    «Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», — объявил Говорухин журналистам РИА Новости.

    Глава комитета по культуре отметил, что не любит музыку «Евровидения» и не считает искусством то, что там происходит.

    В Госдуме предложили России отказаться от «Евровидения-2018»

    Ранее стало известно, что организаторы следующего «Евровидения» в Португалии огласили список участников конкурса. В первичный список из 42 участников попала, в том числе, и Россия.

    Напомним, участие в «Евровидении-2017» на Украине певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию с песней Flame is burning, было сорвано в результате провокации с украинской стороны: из-за выступления певицы в Крыму украинские власти закрыли ей въезд на Украину сроком на три года.

    В Госдуме предложили России отказаться от «Евровидения-2018»

    Ранее Ura.ru сообщало, что «Евровидение-2018» в России официально будет транслировать «Первый канал».

    Автор: Валентин Меликов
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