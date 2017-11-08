Сирия: Минобороны РФ доставило около четырех тонн гумпомощи в Алеппо и Хаму

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Москва, 8 ноября. За минувшие сутки сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели две гуманитарные акции.

Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие доставили в населенный пункт Саббура провинции Хама около двух тонн продуктов питания. Жители поселения Расм-эль-Хамис-Гарби провинции Алеппо получили 1,8 тонны провианта. За сутки военные медики оказали помощь 153 сирийцам.

Отмечается, что к процессу примирения присоединился населенный пункт Киз-Хиль в провинции Хомс. Таким образом, количество поселений, подписавших соглашение о соблюдении режима прекращения боевых действий, увеличилось до 2265.Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии продолжают переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к процессу примирения.