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Сирия: Минобороны РФ доставило около четырех тонн гумпомощи в Алеппо и Хаму
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    Сирия: Минобороны РФ доставило около четырех тонн гумпомощи в Алеппо и Хаму

    10:47  8 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ доставило около четырех тонн гумпомощи в Алеппо и Хаму

    Москва, 8 ноября. За минувшие сутки сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели две гуманитарные акции.

    Пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие доставили в населенный пункт Саббура провинции Хама около двух тонн продуктов питания. Жители поселения Расм-эль-Хамис-Гарби провинции Алеппо получили 1,8 тонны провианта. За сутки военные медики оказали помощь 153 сирийцам.

    Отмечается, что к процессу примирения присоединился населенный пункт Киз-Хиль в провинции Хомс. Таким образом, количество поселений, подписавших соглашение о соблюдении режима прекращения боевых действий, увеличилось до 2265.Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии продолжают переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к процессу примирения.

    Сирия: Минобороны РФ доставило около четырех тонн гумпомощи в Алеппо и Хаму

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #алеппо #хама
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