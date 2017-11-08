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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 8-километровый столб пепла
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    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 8-километровый столб пепла

    10:35  8 Ноября 2017
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    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 8-километровый столб пепла

    Петропавловск-Камчатский, 8 ноября. Столб пепла высотой около восьми километров выбросил в среду утром камчатский вулкан Шивелуч. Ему присвоен «оранжевый» (повышенный) код авиационной опасности.

    Пепловый шлейф растянулся на 690 километров в сторону залива Озерного, населенных пунктов на его пути нет, сообщают «Аргументы и Факты – Камчатка».

    Уточняется, что возле вулкана не проходят авиационные маршруты, также в районе Шивелуча не было зарегистрировано туристических групп.

    Вулкан Шивелуч – самый северный действующий вулкан на Камчатке и один из самых активных. Ближайший населенный пункт – поселок Ключи – находится на расстоянии 50 километров от Шивелуча. Высота вулкана – 3 283 метра.

    Напомним, в последний раз Шивелуч выбрасывал столб пепла в начале сентября. Также тогда проявил активность еще один камчатский вулкан — Ключевской.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #вулкан #камчатка #шивелуч
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