Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 8-километровый столб пепла

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Петропавловск-Камчатский, 8 ноября. Столб пепла высотой около восьми километров выбросил в среду утром камчатский вулкан Шивелуч. Ему присвоен «оранжевый» (повышенный) код авиационной опасности.

Пепловый шлейф растянулся на 690 километров в сторону залива Озерного, населенных пунктов на его пути нет, сообщают «Аргументы и Факты – Камчатка».

Уточняется, что возле вулкана не проходят авиационные маршруты, также в районе Шивелуча не было зарегистрировано туристических групп.

Вулкан Шивелуч – самый северный действующий вулкан на Камчатке и один из самых активных. Ближайший населенный пункт – поселок Ключи – находится на расстоянии 50 километров от Шивелуча. Высота вулкана – 3 283 метра.

Напомним, в последний раз Шивелуч выбрасывал столб пепла в начале сентября. Также тогда проявил активность еще один камчатский вулкан — Ключевской.