Видеодайджест новостей, утро 8 ноября 2017 года

СМИ сообщили, что Украина может разорвать дипотношения с Россией Соответствующая поправка была внесена в закон о реинтеграции Донбасса. Инициатором поправки выступил депутат Верховной рады из «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Законопроект о реинтеграции Донбасса будет рассмотрен 16 ноября. По мнению СМИ, большинство депутатов Рады поддержат документ. Если закон будет подписан президентом Петром Порошенко, то российские дипучреждения на Украине и украинские в России будут закрыты. СМИ предполагают, что тогда интересы Киева в России будут представлять Белоруссия или Швейцария.

Российские саперы за сутки уничтожили 633 взрывоопасных предмета в Дейр-эз-Зоре 1 районов города Дейр-эз-Зор. Российские саперы продолжают работу по разминированию освобожденных от террористов ИГрайонов города Дейр-эз-Зор. За сутки специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации обследовали 22 гектара территории города и его окрестностей, проверили и разминировали 32 здания, а также 5 километров дорог, обнаружили и уничтожили 633 взрывоопасных предмета.

42 страны примут участие в «Евровидении-2018» Представители из 42 стран приедут в Лиссабон, столицу Португалии для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет под тематическим девизом «Все на борт!», сообщили организаторы смотра. Особо было отмечено участие России в будущем конкурсе: «Россия готова вернуться после года отсутствия». Португалия завоевала право на проведение смотра после победы на конкурсе в Киеве в мае 2017 года Сальвадора Собрала, который исполнил лирическую песню на родном языке «Любовь двух». Напомним, что Россия не принимала участие в том конкурсе из-за запрета украинских властей на въезд в страну певицы Юлии Самойловой.

Новые правила движения на круговых перекрестках вступили в силу в России Поправки в правила дорожного движения, регламентирующие в России проезд автомобилей через перекрестки с круговым движением, вступили в силу. Напомним, что ранее даже в пределах одного города схемы проезда перекрестков с круговым движением могли отличаться друг от друга, что зачастую приводило к образованию на них заторов и ДТП. Теперь, по новым правилам, водитель автомобиля, въезжающий на перекресток равнозначных дорог, обозначенный дорожным знаком «Круговое движение», обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

1 Организация запрещена на территории РФ.