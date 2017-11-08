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Общество
«Не трогайте»: в суд по делу Улюкаева принесли коробку с долларами
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Видеодайджест новостей, утро 8 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 8 ноября 2017 года

    Украина может разорвать дипотношения с Россией. Российские саперы за сутки уничтожили 633 взрывоопасных предмета в Дейр-эз-Зоре. 42 страны примут участие в «Евровидении-2018»
    10:44 8 Ноября 2017
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    СМИ сообщили, что Украина может разорвать дипотношения с Россией

    Видеодайджест новостей, утро 8 ноября 2017 года

    Соответствующая поправка была внесена в закон о реинтеграции Донбасса.
    Инициатором поправки выступил депутат Верховной рады из «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.
    Законопроект о реинтеграции Донбасса будет рассмотрен 16 ноября. По мнению СМИ, большинство депутатов Рады поддержат документ. Если закон будет подписан президентом Петром Порошенко, то российские дипучреждения на Украине и украинские в России будут закрыты.
    СМИ предполагают, что тогда интересы Киева в России будут представлять Белоруссия или Швейцария.
     

    Российские саперы за сутки уничтожили 633 взрывоопасных предмета в Дейр-эз-Зоре

    Видеодайджест новостей, утро 8 ноября 2017 года

    Российские саперы продолжают работу по разминированию освобожденных от террористов ИГ1 районов города Дейр-эз-Зор.
    За сутки специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации обследовали 22 гектара территории города и его окрестностей, проверили и разминировали 32 здания, а также 5 километров дорог, обнаружили и уничтожили 633 взрывоопасных предмета.
     

    42 страны примут участие в «Евровидении-2018»

    Видеодайджест новостей, утро 8 ноября 2017 года

    Представители из 42 стран приедут в Лиссабон, столицу Португалии для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет под тематическим девизом «Все на борт!», сообщили организаторы смотра.
    Особо было отмечено участие России в будущем конкурсе: «Россия готова вернуться после года отсутствия».
    Португалия завоевала право на проведение смотра после победы на конкурсе в Киеве в мае 2017 года Сальвадора Собрала, который исполнил лирическую песню на родном языке «Любовь двух».
    Напомним, что Россия не принимала участие в том конкурсе из-за запрета украинских властей на въезд в страну певицы Юлии Самойловой.
     

    Новые правила движения на круговых перекрестках вступили в силу в России

    Видеодайджест новостей, утро 8 ноября 2017 года

    Поправки в правила дорожного движения, регламентирующие в России проезд автомобилей через перекрестки с круговым движением, вступили в силу.
    Напомним, что ранее даже в пределах одного города схемы проезда перекрестков с круговым движением могли отличаться друг от друга, что зачастую приводило к образованию на них заторов и ДТП.
    Теперь, по новым правилам, водитель автомобиля, въезжающий на перекресток равнозначных дорог, обозначенный дорожным знаком «Круговое движение», обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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