Трудно придумать большую глупость: Пушков прокомментировал разрыв дипотношений РФ и Украины

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Москва, 8 ноября. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Москвой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 8, 2017

«Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны», — опубликовал Пушков в своем микроблоге.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Верховная рада Украины намерена проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией. Кроме того, украинские депутаты хотят признать РФ «страной-агрессором». Данную меру могут включить как один из пунктов в законопроект «О реинтеграции Донбасса».

Ожидается, что документ будет рассмотрен 16 ноября во втором чтении. Многие нардепы уже сейчас готовы его поддержать.

Если президент Украины Петр Порошенко подпишет данный указ, российские дипучреждения на Украине будут закрыты, а украинские будут закрыты на территории России.