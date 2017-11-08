Слова польского дипломата о киевской оккупации Крыма и Донбасса возмутили украинских историков

В Избранное

Варшава, 8 ноября. Вице-консул генконсульства Польши в Луцке Марек Запур назвал украинский Львов «польским городом» и заявил, что украинского государства в 1918 году не существовало. Эти слова всерьез возмутили украинских историков.

О таких высказываниях дипломата сообщил заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук, назвав инцидент «антиукраинской провокацией». По его словам, в ходе круглого стола «Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период» в музее Ровно украинские историки заявили, что Польша захватила часть территории Украинской народной республики в 1919–1920 годы, а сам волынский эксперимент был направлен на утверждение польской власти на Украине.

В ответ вице-консул заявил что в 1918 году Львов был польским городом, поскольку большинство населения Львова тогда составляли поляки. Современной аналогией на слова украинских историков, по его мнению, может быть утверждение, что «Украина подобным образом оккупировала Крым и Донбасс».

Кроме того, Запур указал на то, что заявления о захвате Польшей территорий Украины «стали тенденцией» и напомнил, что с украинской стороны уже не раз звучали утверждения, что «поляки во времена Речи Посполитой оккупировали Львов».

Позже польский дипломат в комментарии изданию «Волынь 24» рассказал, что не согласился с украинскими участниками круглого стола, поскольку «нельзя говорить об оккупации», уточняет Lenta.ru.

«Я сказал, что нельзя говорить об оккупации, потому что оккупация — это захват одним государством части другого. Я сказал о том, что в 1918 году Львов был польским городом. Ведь известно, что тогда большинство населения Львова составляли поляки», — пояснил дипломат.

Напомним, в составе Польши Львов находился с 1919-го по 1939 годы. УССР он был передан после того присоединения Западной Украины к Советскому Союзу. В состав независимой Украины Львов входит с 1991 года.