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Дамаск: боевики трижды за сутки нарушили перемирие в зоне деэскалации
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    Дамаск: боевики трижды за сутки нарушили перемирие в зоне деэскалации

    10:29  8 Ноября 2017
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    Дамаск: боевики трижды за сутки нарушили перемирие в зоне деэскалации

    Дамаск, 8 ноября. Турецкая мониторинговая группа сообщила о трех нарушениях режима перемирия в провинции Дамаск.

    В военном ведомстве России сообщили, что за минувшие сутки режим прекращения огня в сирийских зонах деэскалации был нарушен пять раз. Факты стрельбы зафиксированы в провинциях Латакия (1), Хомс (1) и Алеппо (3). Анкара отметила три случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

    Министерство обороны расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Большинство случаев стрельбы были замечены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе организации запрещены в России).

    Дамаск: боевики трижды за сутки нарушили перемирие в зоне деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #нарушение #перемирие #стрельба
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