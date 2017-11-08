Дамаск: боевики трижды за сутки нарушили перемирие в зоне деэскалации

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Дамаск, 8 ноября. Турецкая мониторинговая группа сообщила о трех нарушениях режима перемирия в провинции Дамаск.

В военном ведомстве России сообщили, что за минувшие сутки режим прекращения огня в сирийских зонах деэскалации был нарушен пять раз. Факты стрельбы зафиксированы в провинциях Латакия (1), Хомс (1) и Алеппо (3). Анкара отметила три случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

Министерство обороны расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Большинство случаев стрельбы были замечены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.