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Сегодня по всей России начинают действовать новые правила движения на круговых перекрестках. Меняется очередность проезда по этим сложным участкам дороги. По новым правилам, приоритет получает тот, кто движется по самому кругу, а машины, въезжающие на «кольцо», должны будут уступать ему дорогу.

Новые правила были подготовлены в МВД РФ и утверждены решением премьер-министра Дмитрия Медведева от 30 октября 2017 года. По задумке ведомства, после вступления в силу новых правил эффективность движения автотранспорта в России вырастет, а дороги станут более безопасными.

Более подробно о том, что изменилось сегодня на российских дорогах и что нужно знать о новых правилах движения на круговых перекрестках, Федеральному агентству новостей рассказал председатель Общественного совета при Минтрансе России Михаил Блинкин. «На самом деле о безопасности в связи с этим нововведением следует говорить в последнюю очередь. Если она и повысится, то в силу психологических причин: люди будут меньше уставать на сложных участках дороги, а значит, водить более безопасно. Но любой перекресток опасен по определению. Потому речь, скорее, следует вести о пропускной способности кругового движения», — заявил автоэксперт.

«Когда интенсивность движения мала, то человек, заезжающий на круг, должен был уступать тем, кто подъезжает по радиальным дорогам. Когда эти правила соблюдались, эффективность перекрестка становилась высокой. С другой стороны, при большой интенсивности движения, ситуация меняется. Нужно, чтобы человек, заезжающий на круг, имел преимущество. Только так круговой перекресток будет работать эффективно, с максимальной пропускной способностью», — добавил он.

В крупнейших российских городах сейчас очень много автомобилей, а значит, загруженность дорог также чрезвычайно высока. До того как новые правила были введены в силу, круговые перекрестки в Москве, Петербурге и много где еще просто не справлялись с потоком автомобилей. Особенно здесь был показателен случай Тольятти, города с очень большим числом круговых перекрестков. Изменив режим на круговых перекрестках, правительство признало новые реалии российских дорог и приняло меры, должные повысить их пропускную способность.

«Также были устранены разночтения. Вроде как раньше движение по кругу было главным, тем не менее это также регулировалось знаками — допустим, знаком «уступи дорогу». Ты подъезжаешь к кругу, видишь этот знак и знаешь, что тот, кто едет по кругу, главный. Но в то же самое время действовало и «правило правой руки». Того, кто справа, автомобилист, даже если он на круге, должен пропустить. По новым правилам для круговых перекрестков эти разночтения устранены. Ты видишь знак кругового движения, ты заехал на круг — все, у тебя однозначно есть преимущество», — продолжает автоэксперт.

Также немаловажно, подчеркивает Блинкин, что теперь российские правила движения по круговым перекресткам приведены в соответствие с теми, что действуют в большинстве европейских стран. Россия показала, что способна эффективно и быстро перенимать передовой международный опыт.