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Политика
Газзаев присоединился к движению «Команда Путина»
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    Газзаев присоединился к движению «Команда Путина»

    12:00  8 Ноября 2017
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    Газзаев присоединился к движению «Команда Путина»

    Москва, 8 ноября. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил, что поддерживает идею форварда сборной России Александра Овечкина о создании «Команды Путина» и присоединяется к движению. 

    По его словам, присоединиться к этой команде — для него большая честь. Он также добавил, что давно является членом команды президента России Владимира Путина, поскольку пять лет назад стал доверенным лицом главы российского государства.

    Газзаев присоединился к движению «Команда Путина»

    «Сегодня игроки этой команды (Путина — Прим.ред.) могут заявить во весь голос и на весь мир о поддержке курса нашего президента», — заявил Газзаев.

    Напомним, на прошлой неделе нападающий сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team — «Команда Путина» для поддержки президента России. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #газзаев #овечкин #команда путина
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