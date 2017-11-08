Газзаев присоединился к движению «Команда Путина»

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Москва, 8 ноября. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил, что поддерживает идею форварда сборной России Александра Овечкина о создании «Команды Путина» и присоединяется к движению.

По его словам, присоединиться к этой команде — для него большая честь. Он также добавил, что давно является членом команды президента России Владимира Путина, поскольку пять лет назад стал доверенным лицом главы российского государства.

«Сегодня игроки этой команды (Путина — Прим.ред.) могут заявить во весь голос и на весь мир о поддержке курса нашего президента», — заявил Газзаев.

Напомним, на прошлой неделе нападающий сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team — «Команда Путина» для поддержки президента России.