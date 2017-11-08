Воспитание по-украински: учительница заклеила второклассникам рты скотчем

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Киев, 8 ноября. Школьная учительница одного из образовательных учреждений в Кривом Роге заклеила второклассникам рты скотчем. Подобная мера стала ответом на детское непослушание, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что преподаватель хореографии не справилась с эмоциями и прибегла к негуманному методу воспитания, после того как второклассники отказались реагировать на очередное замечание в свой адрес.

Узнав о произошедшем, родители школьников обратились с жалобой к директору образовательного учреждения. По ее словам, преподаватель подтвердила, что использовала скотч в воспитательных целях, она очень сожалеет и уже написала заявление об увольнении.

«Она просила у родителей прощения. Объясняет, будто это была шутка. Хотелось к дисциплине приучить, но эта шутка была не очень приятная. Дети чувствовали себя униженными», — цитирует директора школы «ТСН Украина».

Отметим, что реакция на инцидент среди родителей оказалась неоднозначной: некоторые, узнав о случившемся, поддержали преподавателя и обвинили во всем непослушных школьников.