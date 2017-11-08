Курды считают, что власти Багдада нарушают конституцию Ирака

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Эрбиль, 8 ноября. Представители «Демократической партии Курдистана» обвинили правительство Ирака в игнорировании конституции страны.

На встрече партийного руководства, первого с момента нападения армии Ирака на провинцию Киркук, присутствовал бывший президент курдской автономии Масуд Барзани. В ходе встречи представители партии пришли к выводу, что в основе всех проблем Ирака лежит практика игнорирования конституции страны.

Багдад призвал Эрбиль уважать решение федерального суда, в соответствии с которым конституция не позволяет провести отделение какого-либо региона. Региональное правительство Иракского Курдистана, которое провело референдум о независимости автономии 25 сентября текущего года, считает, что Багдад не признает курдский регион политическим и административным органом, как того требует конституция. Курды считают, что имеют право на самоопределение. В ходе референдума порядка 93 процентов населения Курдистана проголосовало за отделение автономии от Ирака.