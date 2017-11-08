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Аксенов заявил о планах создать в Крыму аналог Силиконовой долины
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    Аксенов заявил о планах создать в Крыму аналог Силиконовой долины

    10:27  8 Ноября 2017
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    Аксенов заявил о планах создать в Крыму аналог Силиконовой долины

    Симферополь, 8 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководство региона изучает возможность создания на полуострове центра по развитию IT-технологий по аналогии с калифорнийской Силиконовой долиной. Об этом чиновник рассказал на встрече с представителями иностранных СМИ.

    Власти Крыма задумываются над развитием IT-технологий на полуострове, сказал председатель регионального Совета министров Сергей Аксенов. По его словам, в Крыму достаточно квалифицированных кадров. Об этом он рассказал журналистам из Греции, Италии, Словакии, Уганды. 

    «Мы сейчас хотим, чтобы в Крым зашли те люди, которые современные IT-технологии будут рассматривать. Думали, как создать здесь такой центр типа Силиконовой долины, думаем, как это сделать», — сказал Аксенов.

    Высокопоставленный крымский чиновник отметил, что многие программисты переехали на полуостров из Украины, чтобы «безопасно работать». Правительство заинтересовано в поддержке кадров, поэтому продумывает создание необходимых условий и отдельной площадки для развития IT-сектора. 

    Аксенов заявил о планах создать в Крыму аналог Силиконовой долины

    Автор: Ирина Селезнева
    #крым #аксенов
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