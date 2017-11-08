Аксенов сохранил в секрете, как в Крыму обходят санкции
Симферополь, 8 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал секретной информацию о способах обхода санкций иностранными инвесторами, работающими на полуострове.
«Как мы обходим санкции, не скажу. Секретная информация. Это как инструмент защиты для тех инвесторов, которые хотят работать в Крыму», — сказал Аксенов на встрече с иностранными журналистами.
По словам главы республики, как правило, инвесторы регистрируют компании в «материковой» части России с российскими учредителями, а затем приходят в Крым.
Власти республики «настроены на конструктив» и хотят, чтобы Крым преодолел «санкционную блокаду». Однако, по словам Аксенова, республика готова и под санкциями «жить и работать, строить Крым, как субъект Российской Федерации, успешный и процветающий».
Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что член Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом предложилаколлегам съездить в Крым и перестать пересказывать «чужие небылицы».