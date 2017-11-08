Полиция задержала женщину, расчленившую свою мать в Иркутской области

В Избранное

Иркутск, 8 ноября. Подозреваемую в убийстве 68-летней женщины искали месяц после жестокой расправы в Нижнеудинском районе Иркутской области.

По информации Федерального агентства новостей, убийство произошло в деревне Привольная, а задержали злоумышленницу, которой оказалась 39-летняя дочь жертвы, в соседней деревне.

Ранее уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» по факту обнаружения в реке Уда головы пенсионерки.

По версии следствия, в первой половине октября подозреваемая поссорилась с матерью, нанесла ей множество ударов, от которых женщина скончалась. Чтобы избежать ответственности, дочь прямо в доме расчленила тело матери и придумала, как избавиться от останков.

«Часть останков она выбросила в реку, а другую — закопала у себя в огороде, прикрыв соломой. После этого подозреваемая переехала на постоянное место жительство в соседнюю деревню. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана», — сообщили в СУ СК по Иркутской области.

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. Назначен ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.