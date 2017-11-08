Четыре человека погибли при крушении вертолета в Японии
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Токио, 8 ноября. В японской префектуре Гумма потерпел крушение грузовой вертолет. Четыре человека, находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли.
Вертолет упал в 300 метрах от администрации поселка Уэномура, поступила информация о его возгорании, сообщает местная телекомпания Nippon Television Network.
В настоящее время на месте крушения работают пожарные и полицейские. Специалисты устанавливают причины произошедшего.
Напомним, в октябре в Шпицбергене крушение потерпел российский вертолет Ми-8. На борту находилось восемь человек, выживших нет. Накануне была установлена личность одного из погибших.