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Пилот «Аполлона-12», облетевший вокруг Луны, скончался в США
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    Пилот «Аполлона-12», облетевший вокруг Луны, скончался в США

    10:30  8 Ноября 2017
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    Пилот «Аполлона-12», облетевший вокруг Луны, скончался в США

    Нью-Йорк, 8 ноября. В Соединенных Штатах скончался один из ключевых участников американской космической программы «Аполлон» Дик Гордон, который был пилотом американской пилотируемой космической программы «Джемини», а позже пилотом командного модуля «Аполлон-12» — он ждал товарищей на орбите, пока они совершали высадку на Луну. Прославленный астронавт скончался в Калифорнии в возрасте 88 лет.

    «NASA и вся американская нация потеряла одного из первых покорителей космоса, — указано в сообщении, опубликованном сайтом американсокго космического агентства. — Мы соболезнуем семье и близким астронавта программ «Джемини» и «Аполлон» Ричарда Гордона, героя из третьего класса астронавтов NASA».

    Пилот «Аполлона-12», облетевший вокруг Луны, скончался в США

    Как отмечает «Газета.ru», Гордон был одним из 24 людей, летавших на Луну. Во время высадки 19 ноября 1969 года он оставался на борту командного модуля, в то время как командир экспедиции Пит Конрад и пилот лунного модуля Алан Бин высадились на Луну. Для Гордона полет на «Аполлоне-12» стал второй и последней экспедицией в космос.

    Автор: Валентин Меликов
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