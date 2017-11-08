Пилот «Аполлона-12», облетевший вокруг Луны, скончался в США

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Нью-Йорк, 8 ноября. В Соединенных Штатах скончался один из ключевых участников американской космической программы «Аполлон» Дик Гордон, который был пилотом американской пилотируемой космической программы «Джемини», а позже пилотом командного модуля «Аполлон-12» — он ждал товарищей на орбите, пока они совершали высадку на Луну. Прославленный астронавт скончался в Калифорнии в возрасте 88 лет.

«NASA и вся американская нация потеряла одного из первых покорителей космоса, — указано в сообщении, опубликованном сайтом американсокго космического агентства. — Мы соболезнуем семье и близким астронавта программ «Джемини» и «Аполлон» Ричарда Гордона, героя из третьего класса астронавтов NASA».

Как отмечает «Газета.ru», Гордон был одним из 24 людей, летавших на Луну. Во время высадки 19 ноября 1969 года он оставался на борту командного модуля, в то время как командир экспедиции Пит Конрад и пилот лунного модуля Алан Бин высадились на Луну. Для Гордона полет на «Аполлоне-12» стал второй и последней экспедицией в космос.