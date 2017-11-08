Донбасс: ВСУ 35 раз обстреляли населенные пункты ДНР

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Донецк, 8 ноября. Киевские военные 35 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения боевых действий в Донбассе, обстреляв 19 населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду сообщил представитель оперативного командования республики.

По словам собеседника, за минувший день Вооруженные силы Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Киевские силовики обстреляли районы 19 населенных пунктов республики.

ВСУ вели огонь из артиллерии, минометов, гранатометов, а также стрелкового оружия.

Ранее стало известно, что ВСУ 12 раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики.