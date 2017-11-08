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Донбасс: ВСУ 35 раз обстреляли населенные пункты ДНР
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    Донбасс: ВСУ 35 раз обстреляли населенные пункты ДНР

    9:58  8 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ 35 раз обстреляли населенные пункты ДНР

    Донецк, 8 ноября. Киевские военные 35 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения боевых действий в Донбассе, обстреляв 19 населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду сообщил представитель оперативного командования республики. 

    По словам собеседника, за минувший день Вооруженные силы Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Киевские силовики обстреляли районы 19 населенных пунктов республики.

    Донбасс: ВСУ 35 раз обстреляли населенные пункты ДНР

    ВСУ вели огонь из артиллерии, минометов, гранатометов, а также стрелкового оружия.

    Ранее стало известно, что ВСУ 12 раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики. 

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина #новороссия
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