В Избранное

Донецк, 8 ноября. Видео взрыва на складе боеприпасов Вооруженных сил Украины в поселке Опытное выложили в Сеть.

Очевидцы произошедшего опубликовали ролик взрыва в Сети. Взрыв на оружейном складе произошел 5 ноября.

На видеоролике запечатлен пожар на складе ВСУ, который находится на подконтрольной киевским властям территории.

Ранее о чрезвычайном происшествии на складе украинской армии сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

В свою очередь, киевские власти сообщили о взрыве боеприпасов на складе, принадлежащем украинским силовикам в районе населенного пункта Опытное.

В официальном заявлении Киева сообщалось, что в результате случившегося были повреждены жилые дома и инфраструктура Донецка.