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Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть
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    Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

    9:50  8 Ноября 2017
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    Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

    Донецк, 8 ноября. Видео взрыва на складе боеприпасов Вооруженных сил Украины в поселке Опытное выложили в Сеть.

    Очевидцы произошедшего опубликовали ролик взрыва в Сети. Взрыв на оружейном складе произошел 5 ноября.

    На видеоролике запечатлен пожар на складе ВСУ, который находится на подконтрольной киевским властям территории.

    Ранее о чрезвычайном происшествии на складе украинской армии сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

    В свою очередь, киевские власти сообщили о взрыве боеприпасов на складе, принадлежащем украинским силовикам в районе населенного пункта Опытное.

    В официальном заявлении Киева сообщалось, что в результате случившегося были повреждены жилые дома и инфраструктура Донецка.

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #взрыв #донецк #склад #опытное
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