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Общество
Россияне станут получать «дальневосточный гектар» на 15 дней быстрее
Общество
Россияне станут получать «дальневосточный гектар» на 15 дней быстрее
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    Россияне станут получать «дальневосточный гектар» на 15 дней быстрее

    9:41  8 Ноября 2017
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    Россияне станут получать «дальневосточный гектар» на 15 дней быстрее

    Хабаровск, 8 ноября. Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев заявил о сокращении сроков получения дальневосточного гектара. По его словам, до конца этого года будут приняты поправки, согласно которым время от подачи заявки на гектар до получения земли будут сокращены на 15 дней.

    О подготовке целого ряда изменений по упрощению процедуры получения гектара и ускорению этой процедуры Качаев рассказал после одного из заседаний Всероссийской конференции по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточном гектаре», пишет «Интерфакс».

    «Сейчас в среднем у нас сроки рассмотрения заявок и получения дальневосточного гектара 45 дней. Мы планируем снизить их до 30 дней», — сказал замминистра, уточнив, что поправки в закон Госдума примет осенью.

    В настоящее время свои участки на Дальнем Востоке получили более 31 тыс. россиян, а до конца 2017 года его владельцами станут еще порядка восьми тыс. человек.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #дальний восток #гектар
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