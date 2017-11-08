Путин едет во Вьетнам: что нужно знать о стратегическом партнере России

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На этой неделе президент России Владимир Путин планирует посетить Вьетнам, где в городе Дананг проходит 25-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Внимание российской прессы сосредоточено на том, с кем Путин встретится на полях этого саммита. В сентябре премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявил, что договорился встретиться с президентом России на саммите АТЭС. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что не исключает встречу с Путиным во Вьетнаме.

Впрочем, мало кто обращает внимание на то, что визит главы России состоится именно в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) — страну, которую Москва считает одним из основных стратегических партнеров в Восточной Азии и единственным стратегическим партнером в Юго-Восточной Азии (ЮВА). В то же время кажется, что это имеет большое значение для развития российской восточной политики. Хотя бы стоит сказать, что этот визит Путина состоится менее, чем через полгода после посещения нашей страны президентом СРВ Чан Дай Куангом. Именно во время визита Чан Дай Куанга в Москву президент России заявил, что приедет на саммит АТЭС во Вьетнам.

Вьетнам играет особую роль в политике Москвы в Восточной Азии. Именно СРВ стала первой страной, с которой Евразийский экономический союз (ЕАЭС), лидирующую роль в котором играет Москва, создал зону свободной торговли (ЗСТ). Именно Ханой является крупнейшим политическим и торгово-экономическим партнером Москвы в АСЕАН, региональной организации, объединившей все страны ЮВА. Именно СРВ является точкой входа для многих российских компаний, которые стремятся наладить сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии.

За первые восемь месяцев 2017 г. внешнеторговый оборот между двумя странами составил 2,3 млрд долларов. Россия входит в число крупных инвесторов, вложивших в экономику СРВ более 1 млрд долларов. Сейчас реализуется почти 120 проектов. Традиционное направление партнерства — энергетика. Например, на континентальном шельфе Вьетнама работают «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть».

Выход России на рынки ЮВА именно через Вьетнам неудивителен. У двух стран накоплен исторический опыт экономического взаимодействия, восходящий ко временам Советского Союза, а также сохранились традиционные дружественные политические отношения. На этапе сближения России с АСЕАН с конца 1990-х годов Ханой прилагал усилия по включению Москвы во все механизмы и институты, которые сформировались и получили развитие в Ассоциации. При этом с тех пор роль СРВ в субрегионе Юго-Восточной Азии неуклонно повышается. Ханой накопил более чем 20-летний опыт работы внутри АСЕАН и постепенно превращается в политического лидера Ассоциации. Произошла и экономическая интеграция СРВ в субрегион (к примеру, более 10% всей внешней торговли Вьетнама сейчас приходится именно на страны ЮВА), политические разногласия внутри субрегиона почти были элиминированы.

Вьетнам неоднократно заявлял о необходимости дальнейшей интеграции в рамках Ассоциации. Политика Ханоя внутри АСЕАН отличается последовательностью и готовностью к принятию внешних вызовов. Это достигается за счет внутриполитической стабильности, обусловленной системой управления страны, где Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) играет важнейшую роль, поступательным экономическим ростом СРВ, а также отсутствием внутренних угроз безопасности. По ряду из этих пунктов коллеги Ханоя по Ассоциации не могут похвастаться серьезными успехами. Роль Вьетнама, как регионального актора в международных отношениях увеличивается, как и усиливается экономическое влияние.

Именно поэтому развитие отношений с Вьетнамом для России является приоритетом в ее внешней политике в Юго-Восточной Азии. И в Москве прекрасно понимают необходимость дальнейшего укрепления взаимоотношений с Ханоем и осознают возможные трудности на этом пути.

«Вьетнам — это конкурентный рынок, и мы внимательно следим за тем как тут работают наши конкуренты. Считаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы занять лучшие позиции, больше позиций в экономике Вьетнама. Также хотим, чтобы и вьетнамскими предприятиями были использованы в полной мере их конкурентные преимущества в российской экономике», — заявил в сентябре первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

По его словам, Инструментарий сотрудничества между двумя странами «огромный и надо его в полной мере задействовать». Поэтому от визита Путина во Вьетнам стоит ожидать не только громких встреч с Трампом или Абэ, но и кропотливой работы по дальнейшему выстраиванию отношений с российским стратегическим партнером в Юго-Восточной Азии.