Путина ждут в Хакасии в конце недели

В Избранное

Абакан, 8 ноября. Президент России Владимир Путин может посетить Хакасию на выходных. Цели визита пока неизвестны, сообщает ИА «Хакасия».

Во вторник в аэропорт Абакана грузовой лайнер «Руслан» привез вертолеты сопровождения, что, как пишет СМИ, подтверждает возможность визита главы государства в республику.

Последний раз Хакасию Путин посетил в августе этого года. Поездка была неофициальной, в рамках нее президент России и минобороны РФ Сергей Шойгу также провели два дня в Тыве, где занимались охотой, рыбалкой, исследовали тайгу и, по словам главы Хакасии Виктора Зимина, питались тем, что добудут. В частности, готовили щучьи котлеты и уху.