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Общество
Путина ждут в Хакасии в конце недели
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    Путина ждут в Хакасии в конце недели

    10:00  8 Ноября 2017
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    Путина ждут в Хакасии в конце недели

    Абакан, 8 ноября. Президент России Владимир Путин может посетить Хакасию на выходных. Цели визита пока неизвестны, сообщает ИА «Хакасия».

    Во вторник в аэропорт Абакана грузовой лайнер «Руслан» привез вертолеты сопровождения, что, как пишет СМИ, подтверждает возможность визита главы государства в республику.

    Последний раз Хакасию Путин посетил в августе этого года. Поездка была неофициальной, в рамках нее президент России и минобороны РФ Сергей Шойгу также провели два дня в Тыве, где занимались охотой, рыбалкой, исследовали тайгу и, по словам главы Хакасии Виктора Зимина, питались тем, что добудут. В частности, готовили щучьи котлеты и уху.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #хакасия #визит
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