Движение автомобилей без водителей впервые открылось в Аризоне

В Избранное

Финикс (Аризона, США), 8 ноября. В Финиксе впервые на городских дорогах появились полностью самоуправляющиеся автомобили. Об этом сообщает компания Waymo.

На протяжении какого-то времени в салоне таких автомобилей будет находиться сотрудник фирмы-разработчика беспилотников Waymo.

Отмечается, что представитель Waymo будет сидеть на задних креслах, а не возле водителя.

Waymo now testing its self-driving cars on public roads with no one at the wheel https://t.co/VXFuA6EDUx by @etherington pic.twitter.com/EbE4TnO73S — TechCrunch (@TechCrunch) November 7, 2017

Сначала автомобили будут самостоятельно передвигаться в пределах Финикса, а затем планируется ввести дополнительные карты навигации для передвижения в окрестностях города.

Напомним, ранее стало известно, что ассоциация нью-йорских водителей просит запретить эксплуатацию беспилотных автомобилей сроком на 50 лет, чтобы американцы не остались без работы.