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Технологии
Движение автомобилей без водителей впервые открылось в Аризоне
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    Движение автомобилей без водителей впервые открылось в Аризоне

    9:37  8 Ноября 2017
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    Движение автомобилей без водителей впервые открылось в Аризоне

    Финикс (Аризона, США), 8 ноября. В Финиксе впервые на городских дорогах появились полностью самоуправляющиеся автомобили. Об этом сообщает компания Waymo. 

    На протяжении какого-то времени в салоне таких автомобилей будет находиться сотрудник фирмы-разработчика беспилотников Waymo.

    Отмечается, что представитель Waymo будет сидеть на задних креслах, а не возле водителя.

    Сначала автомобили будут самостоятельно передвигаться в пределах Финикса, а затем планируется ввести дополнительные карты навигации для передвижения в окрестностях города. 

    Напомним, ранее стало известно, что ассоциация нью-йорских водителей просит запретить эксплуатацию беспилотных автомобилей сроком на 50 лет, чтобы американцы не остались без работы. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #автомобили #аризона #беспилотники #финикс
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