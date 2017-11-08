В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

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Депутат Верховной рады от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины и Российской Федерации. Об этом сообщает «Коммерсант». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По информации источников газеты, большинство парламентариев собираются поддержать законопроект «о реинтеграции Донбасса», рассмотрение которого пройдет 16 ноября. Закон вступит в силу после соответствующего указа президента Украины Петра Порошенко, после чего, как отмечает издание, российские дипломатические учреждения на Украине и украинские в России будут закрыты.

«Инициатор этой поправки именно «Народный фронт». Это своеобразный ответ министра внутренних дел Арсена Авакова, одной из самых влиятельных фигур в НФ, президенту, который не смог или не захотел защитить его сына, задержанного по обвинению в коррупции», — сообщил источник.

Кроме того, газета также сообщает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в Российской Федерации, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария. Собеседники издания подчеркнули, что разрыв дипломатических отношений абсолютно не входит в планы Петра Порошенко.

Реакция Совфеда

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал возможность разрыва дипломатических отношений Украины с Россией.

«В Верховной раде пытаются обратить на себя внимание американского конгресса и еще раз показать, что Украина нужна США для проведения информационной войны против России. Поэтому принять такой закон они могут, чтобы еще раз какое-то время побыть в фокусе американских конгрессменов. Но вряд ли это поможет самой Украине, простым украинцам. Потому что чем хуже отношения с Российской Федерацией, тем уровень жизни на Украине сильнее падает, а экономика погружается в глубокую депрессию. Все возможно. Мне только очень слабо представляется, как будут работать торговые связи. Кроме того, достаточно сложным будет положение трех миллионов украинцев, которые приезжают работать в Россию. Как быть с ними? Это может вызвать новый социальный взрыв, который может снести киевскую хунту, не дожидаясь каких-то новых катаклизмов украинской политики», — пояснил Игорь Морозов.

Политическое самоубийство

Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН отметил, что Украина на разрыв дипотношений действительно может пойти. Политические силы страны мечтают получить дополнительную поддержку со стороны избирателей, а «борьба с Россией» позволит добиться определенного эффекта. Для России это неприятный сюрприз, многие граждане России живут на Украине из-за семей. Теперь они станут еще более беззащитны.

«Любопытно, что в тяжелой ситуации окажутся миллионы украинских гастарбайтеров в России. Теперь у них, условно говоря, будет проще отобрать паспорт и заставить работать за еду. Никто не поможет. Но они не самые надежные избиратели, так что их интересами Киев пренебрежет. Тем более, что слишком велик риск их пророссийского настроя. Кстати, у нас уже полтора года нет посла на Украине — и ничего страшного. В свою очередь Порошенко не заинтересован в разрыве дипотношений. Он действующий президент, и за срыв переговоров по минскому формату отвечать ему, и с США разбираться тоже ему, а не депутатам Рады. Но что он может сделать? Наложить вето? В условиях украинской политики — это политическое самоубийство. Полноценного президентского большинства в Раде у него нет. То есть даже эту поправку внес депутат от его блока, которого контролирует не он, а как раз таки Аваков. Хорошо, что не Саакашвили, впрочем, уверен, что и у бывшего грузинского президента есть свои сторонники в украинском парламенте», — резюмировал эксперт.

Как сообщает Газета.ru, украинское министерство экономического развития и торговли ввело санкции в отношении нескольких десятков компаний из Российской Федерации в соответствии с приказом от 19 сентября.

В апреле 2014 года киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Официальный Киев обвиняет Москву в поддержке народных республик и считает Россию стороной конфликта в Донбассе. При этом официально «агрессию» РФ признала только Украина.