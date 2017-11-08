«Яндекс» рассказал, что интересует россиян в разных городах страны

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Москва, 8 ноября. Аналитики «Яндекса» исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России.

Как рассказали в пресс-службе компании, были проанализированы все запросы с названиями городов России за период с августа 2016 года по август 2017 года. В результате аналитики выяснили, какие города пользователи ищут чаще всего и что их интересует в них.

Вполне предсказуемо, что самым популярным городом оказалась российская столица (более 339 млн запросов). Чаще всего пользователи интересуются работой в Москве. Далее идет Санкт-Петербург, в котором больше всего людей интересуют достопримечательности, в частности дворцы и мосты.

В Сочи ищут море и пляж, в Туле - пряники, самовары и оружие, во Владивостоке хотят продать или купить машину, а Краснодар запрашивают в контексте переезда. Томск, Омск и Ставрополь интересует расположенными там вузами. Города, где расположены известные заводы, интересуют пользователей, в первую очередь, продукцией этих производств. Так, в Пензе ищут мебель, в Кирове — меха и шубы, в Иваново — трикотаж и текстиль, в Ижевске — оружие.