Французская ракета-носитель вывела спутник Mohammed на орбиту

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Париж, 8 ноября. Ракета-носитель Vega со спутником для Марокко на борту успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

Старт ракеты прошел в 22.43 по местному времени (04.43 по мск). Трансляция запуска шла на сайте французской компании-оператора аэропорта Arianespace.

LIVE: Launch of Vega with Morocco EO Sat 1 on VV-11 Mission https://t.co/IxK0tYzAli pic.twitter.com/Zykadfe01L — Noticias@Marruecos (@Info_Marruecos) November 8, 2017

Отметим, что на борту ракеты-носителя находился спутник Mohammed VI – A, построенный для Марокко консорциумом Thales Alenia Space. Этот спутник предназначен для геодезических и картографических работ, предотвращения стихийных бедствий, а также для контроля за природной средой и границами береговой зоны.

Спутник должен был отделиться от ракеты через 55 минут после старта.

Ракета-носитель Vega получила свое название в честь второй ярчайшей звезды северного полушария.