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Общество
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Технологии
Французская ракета-носитель вывела спутник Mohammed на орбиту
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    Французская ракета-носитель вывела спутник Mohammed на орбиту

    9:39  8 Ноября 2017
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    Французская ракета-носитель вывела спутник Mohammed на орбиту

    Париж, 8 ноября. Ракета-носитель Vega со спутником для Марокко на борту успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

    Старт ракеты прошел в 22.43 по местному времени (04.43 по мск). Трансляция запуска шла на сайте французской компании-оператора аэропорта Arianespace.

    Отметим, что на борту ракеты-носителя находился спутник Mohammed VI – A, построенный для Марокко консорциумом Thales Alenia Space. Этот спутник предназначен для геодезических и картографических работ, предотвращения стихийных бедствий, а также для контроля за природной средой и границами береговой зоны.

    Спутник должен был отделиться от ракеты через 55 минут после старта.

    Ракета-носитель Vega получила свое название в честь второй ярчайшей звезды северного полушария.

    Автор: Дима Оленин
    #ракета-носитель #vega
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