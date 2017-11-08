Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп прибыл в Китай с первым официальным визитом
Весь мир
Украинские нелегалы стали головной болью для миграционной службы Израиля
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинские нелегалы стали головной болью для миграционной службы Израиля

    10:05  8 Ноября 2017
    40

    Украинские нелегалы стали головной болью для миграционной службы Израиля

    Тель-Авив, 8 ноября. В настоящее время нелегальные иммигранты из Украины и Грузии стали настоящей головной болью для израильского Управления народонаселения и миграции. По данным израильских служб, занимающихся нелегальными мигрантами, с 2014 года количество подавших прошение об убежище украинцев и грузин выросло в несколько раз — сейчас они «конкурируют» за убежище в Израиле с нелегальными мигрантами из Северной Африки.

    Как пишет Times of Israel, все началось с того, что в 2014 году граждане Украины и Грузии получили право приобретать визы сроком на три месяца по приезду на отдых в Израиль. Этим немедленно воспользовались местные мошенники, которые обещают, что за 800–1200 долларов приезжие могут прибыть в Израиль и, используя «мудрые советы», получить статус беженца — а там и до разрешения на проживание недалеко. В результате с 2014 года в страну прибыли как минимум 22 тысячи нелегальных мигрантов из Украины и Грузии — при этом разрешения на проживание в стране не получил ни один.

    «Десятки людей ждут за металлической оградой. Очередь растет, — пишет Times of Israel. — К полуночи улица заполнена сотнями людей. Полицейские проезжают мимо раз в 20 минут, следя за порядком, и тем не менее время от времени вспыхивают драки за место в очереди».

    Украинские нелегалы стали головной болью для миграционной службы Израиля

    Дело в том что власти Израиля — несмотря ни на хаос на Украине, ни на сложнейшую политическую обстановку в Грузии — не считают эти страны «опасными для жизни». А вот беженцы из Донецка и Луганска, пусть и не без труда, могут получить убежище в Израиле, где сочувствуют людям, пострадавшим от войны на востоке Украины.

    Судя по поданным заявкам на получение статуса беженца, ситуация на Украине и в Грузии ухудшается — если в 2015 году лишь 703 украинца и 736 грузин подали такие заявления в Израиле, то в 2016 — уже 6880 украинцев и 3668 грузин прибыли искать счастья в Земле обетованной. При этом Израиль оказался в непростой ситуации — Тель-Авив не намерен идти навстречу нелегалам, однако сами они никуда не денутся: израильские законы, не позволяющие нелегальным мигрантам работать в стране, чаще не выполняются, чем выполняются, что порождает большой теневой рынок труда. А те украинцы и грузины, которые не смогли найти нелегальную работу, простаивают дни в очереди в Управление народонаселения и миграции на улице на юге Тель-Авива.

    Украинские нелегалы стали головной болью для миграционной службы Израиля

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        601
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        5124
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1495
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        341