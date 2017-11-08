Украинские нелегалы стали головной болью для миграционной службы Израиля

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Тель-Авив, 8 ноября. В настоящее время нелегальные иммигранты из Украины и Грузии стали настоящей головной болью для израильского Управления народонаселения и миграции. По данным израильских служб, занимающихся нелегальными мигрантами, с 2014 года количество подавших прошение об убежище украинцев и грузин выросло в несколько раз — сейчас они «конкурируют» за убежище в Израиле с нелегальными мигрантами из Северной Африки.

Как пишет Times of Israel, все началось с того, что в 2014 году граждане Украины и Грузии получили право приобретать визы сроком на три месяца по приезду на отдых в Израиль. Этим немедленно воспользовались местные мошенники, которые обещают, что за 800–1200 долларов приезжие могут прибыть в Израиль и, используя «мудрые советы», получить статус беженца — а там и до разрешения на проживание недалеко. В результате с 2014 года в страну прибыли как минимум 22 тысячи нелегальных мигрантов из Украины и Грузии — при этом разрешения на проживание в стране не получил ни один.

«Десятки людей ждут за металлической оградой. Очередь растет, — пишет Times of Israel. — К полуночи улица заполнена сотнями людей. Полицейские проезжают мимо раз в 20 минут, следя за порядком, и тем не менее время от времени вспыхивают драки за место в очереди».

Дело в том что власти Израиля — несмотря ни на хаос на Украине, ни на сложнейшую политическую обстановку в Грузии — не считают эти страны «опасными для жизни». А вот беженцы из Донецка и Луганска, пусть и не без труда, могут получить убежище в Израиле, где сочувствуют людям, пострадавшим от войны на востоке Украины.

Судя по поданным заявкам на получение статуса беженца, ситуация на Украине и в Грузии ухудшается — если в 2015 году лишь 703 украинца и 736 грузин подали такие заявления в Израиле, то в 2016 — уже 6880 украинцев и 3668 грузин прибыли искать счастья в Земле обетованной. При этом Израиль оказался в непростой ситуации — Тель-Авив не намерен идти навстречу нелегалам, однако сами они никуда не денутся: израильские законы, не позволяющие нелегальным мигрантам работать в стране, чаще не выполняются, чем выполняются, что порождает большой теневой рынок труда. А те украинцы и грузины, которые не смогли найти нелегальную работу, простаивают дни в очереди в Управление народонаселения и миграции на улице на юге Тель-Авива.