Сирия: советник по экономике правительства САР рассказал ФАН о перспективах восстановления нефтегазового сектора страны

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Советник по экономике правительства САР Аммар Аль-Юсеф рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии о перспективах восстановления нефтегазового сектора страны, ослабленной шестилетним конфликтом:

«Мы уже сейчас должны заниматься восстановлением газовых месторождений после войны. Есть множество областей с месторождениями нефти и газа, которые уже сейчас безопасны по всем параметрам. Эти месторождения уже готовы получать необходимое техническое обслуживание. Экономический цикл таков, что обеспечение газом приводит к обеспечению электричеством и, как следствие, стабилизации производства в целом. Таким образом, мы должны продумать наши шаги на будущее и начинать уже сейчас, чтобы мы были готовы приступить к работе сразу же после окончания боевых действий. Если мы будем ждать окончания войны, а она может длиться еще много лет, то мы будем нести большие убытки с экономической стороны».

Аммар Аль-Юсеф объяснил, что эти убытки имеют накопительный фактор и влияют на экономику страны, а в будущем они повлияют на нее еще больше:

«Чем больше мы затягиваем, тем больше долгосрочных убытков мы понесем. Конечно же, для привлечения иностранных организаций как инвесторов нужно обеспечить полную безопасность. Ведь компании, которые будут инвестировать в ту или иную область, приедут с определенными ресурсами, которым нужно обеспечить безопасность. Безопасность юридическую, финансовую, личную. Другими словами, оберегать от террористических группировок».

По мнению советника по экономике, государство должно на 100% обеспечить безопасность объектов месторождения нефти и газа:

«Именно в таких условиях мы сможем привлечь инвесторов. Хочу еще раз указать на то, что Сирийское государство должно было начать планирование шагов в этой сфере еще год назад, как только наступил перелом в войне. В тот момент, когда Россия начала помогать нам, и только благодаря ВКС РФ, мы смогли установить стабильность в стране. Россия помогла нам в логистике, а также в военной и экономической сфере. Помощь нашей армии оказывалась постоянно».

Аммар Аль-Юсеф считает, что это привело к значительному улучшению жизни сирийских жителей:

«Другими словами, появилась надежда на то, что ситуация в стране улучшится, хоты бы в экономическом сегменте. Восстановление и реконструкция Сирии имеет очень большой спрос на уровне инвесторов. И я это говорю, основываясь на последнем моем исследовании. 1 триллион 170 миллиардов долларов — в такую сумму мы оцениваем восстановление Сирии. Просто заоблачная сумма. Мы не сможем справиться с ней сами. Мы не сможем работать с этим без поддержки наших друзей, а именно России. Наши друзья, которые поддержали нас, — даже нет, не друзья, а братья — россияне. Они наши братья по крови, братья по оружию».

Советник по экономике правительства САР любит брать в пример именно Россию в экономическом сегменте, который заметно растет:

«У России одна из самых крупных и сильнейших экономик мира. Особенно в сфере нефтяных и газовых инвестиций, которая является ключевым доходом России. У России есть огромный опыт и экономический, а также технический механизмы, которые могут использоваться на новых и старых месторождениях в Сирии после войны. Если вернуться к началу конфликта в Сирии и снова открыть тему, почему он случился, мы можем вспомнить, что Запад хотел построить нефтепровод через Сирию, который бы шел из стран Персидского залива в Европу. Сирия отказалась от этого проекта, Россия поддержала решение Сирии, и Запад развязал войну».

По словам Аммара Аль-Юсефа, проект этого нефтепровода означал для Сирии колонизацию сирийского народа, а основной его целью была ликвидация независимого общества:

«В нашем решении нас поддержала Россия, она встала на нашу сторону. Россия встала на сторону легитимного правительства, выбранного народом, и этот вклад мы никогда не забудем. И я лично надеюсь, что Россия и российские компании будут работать с нами и дальше — над восстановлением Сирии. Особенно в газовом сегменте, поскольку, как известно, этот сегмент очень развит в России».

Советник напомнил, что отношения Сирии с Россией — очень давние:

«Их история началась еще во времена СССР, в 50-е года прошлого века. Наши отношения с Россией строятся на взаимном уважении, которое мы проявляем друг к другу. Это все делает нас партнерами, особенно в нефтяной сфере. Это невозможно сопоставить с сотрудничеством со странами Персидского залива, работающими на американские интересы. Кроме того, в России есть компания «Газпром», которая является гигантом на мировом уровне с инвестициями по всему миру. А по последним данным статистики, у Газпрома 11% всего мирового рынка».

Аммар Аль-Юсеф отметил, что если такая крупная компания будет работать в Сирии и инвестировать в сирийский газ, то это пойдет только на пользу стране и сирийскому народу:

«Нельзя забывать о том, что террористические организации и их подельники разрушили большую часть инфраструктуры Сирии. Это касается сектора электричества, дорог, услуг, но самый большой удар пришелся именно по нефти и газу. Это неспроста, так как террористы знают о том, что газ является национальным производством, от которого зависит бюджет страны. Они хотели его устранить для того чтобы обанкротить страну. А с другой стороны, они хотели выиграть на нефтегазовом сегменте. Когда они его разрушили, они думали, что правительство падет, и тогда власть перейдет к ним в руки, а вместе с властью — и нефть».

Аль-Юсеф считает, что на сегодняшний день восстановить месторождения газа и нефти возможно:

«У нас в Сирии хватает хороших специалистов в этой сфере. Нам не хватает новых технологий и инновационных материалов, которые нам не поставляла ни одна западная страна. Зато активно помогает с материалами Россия. Россия и в нефтегазовой сфере нам очень помогала долгие годы. И, насколько мне известно, между нашими странами было заключено несколько важных контрактов. Нефтегазовые отношения происходят на уровне правительств стран».

Советник считает, что все нефтегазовое производство Сирии подлежит восстановлению даже при таком разрушении, но весь вопрос в том, сколько это будет стоить: