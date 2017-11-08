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Происшествия
Четыре человека погибли в крупном ДТП с автобусом в Алтайском крае
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    Четыре человека погибли в крупном ДТП с автобусом в Алтайском крае

    9:15  8 Ноября 2017
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    Четыре человека погибли в крупном ДТП с автобусом в Алтайском крае

    Барнаул, 4 ноября. Четыре человека погибли, двое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей на 106 километре федеральной трассы А-322 в Алтайском крае.

    ДТП произошло около 7 утра в среду, сообщается на официальном сайте регионального МВД. По предварительным данным, 22-летний водитель Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в ограждение, а затем столкнулся с рейсовым автобусом «Фотон», следовавшим из Усть-Каменогорска в Новосибирск.

    После этого автобус отбросило на встречную полосу, где он в свою очередь столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП водитель Toyota и трое его пассажиров погибли на месте. Водитель Renault и женщина, ехавшая с ним, госпитализированы. В автобусе пострадавших нет.

    В настоящий момент сотрудниками МВД ведется проверка, устанавливаются детали произошедшего.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дтп #авария #автобус #алтай
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