Четыре человека погибли в крупном ДТП с автобусом в Алтайском крае

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Барнаул, 4 ноября. Четыре человека погибли, двое пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей на 106 километре федеральной трассы А-322 в Алтайском крае.

ДТП произошло около 7 утра в среду, сообщается на официальном сайте регионального МВД. По предварительным данным, 22-летний водитель Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в ограждение, а затем столкнулся с рейсовым автобусом «Фотон», следовавшим из Усть-Каменогорска в Новосибирск.

После этого автобус отбросило на встречную полосу, где он в свою очередь столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП водитель Toyota и трое его пассажиров погибли на месте. Водитель Renault и женщина, ехавшая с ним, госпитализированы. В автобусе пострадавших нет.

В настоящий момент сотрудниками МВД ведется проверка, устанавливаются детали произошедшего.