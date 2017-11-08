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Спорт
Неймар может вернуться в Испанию
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    Неймар может вернуться в Испанию

    9:20  8 Ноября 2017
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    Неймар может вернуться в Испанию

    Париж, 8 ноября. Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может вернуться в испанскую Примеру. Об этом пишет Mundo Deportivo. 

    По данным издания, боссы мадридского «Реала» заинтересованы в услугах форварда парижан.

    Согласно имеющейся информации, сливочные считают, что лидер сборной Бразилии сможет заменить в составе команды португальского нападающего Криштиану Роналду, который регулярно заявлял, что хочет уехать из Испании из-за проблем с налогами, сообщает «Свободная пресса»

    Президент «Реала» уже провел встречу с отцом 25-летнего Неймара и обсуждал возможность переезда сына в Мадрид.

    Напомним, бразилец перешел в ПСЖ из «Барселоны» минувший летом за рекордные 222 млн евро.  

    Автор: Дана Балан
    #футбол #неймар #реал #псж
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