Сексолог Лев Щеглов оценил топ-10 политиков с точки зрения эротичности

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Профессор, доктор медицинских наук, сексолог Лев Щеглов оценил топ сексуальных и асексуальных мировых политиков, а также рассказал, в чем вина оскандалившегося продюсера Харви Вайнштейна и почему у нас с Америкой такие разные взгляды на sexual harassment.

- Лев Моисеевич, это же именно вы несколько лет назад дали определение «эротичности власти», объясняя, почему многим женщинам снится российский президент Владимир Путин. Кого сегодня вы бы назвали самыми сексуальными и эротичными политиками?

- Да, Путин был очень притягателен и эротичен, и я действительно слышал от многих женщин, что он приходит к ним в эротических снах – причем наяву женщина вовсе могла и не быть его поклонницей, и даже наоборот. Дело в том, что сама власть эротична, это факт. Всегда есть фигуры, которые несут в себе заряд эротики со стороны реципиента: серьезные начальники, учителя и врачи. В учителя влюблены школьницы и студентки, во врача – пациентки, в начальника – подчиненные, а когда начальник не просто начальник, а еще и президент!.. Учить, лечить и подчинять – это то, что надо. Путин эротичен, и имидж непьющего, спортивного, сдержанного, подтянутого, да еще и президента – это было верхом эротичности.

- Хорошо, а кто еще?

- Очень сексуален Эмманюэль Макрон. Он красив, подтянут, и то, что многие воспринимают как почву для издевательств – возраст его жены, которая существенно старше – как раз подчеркивает его сексуальность. Если подключить интеллект, то этот факт его только украшает, потому что он демонстрирует самый лучший, красивый вариант любви – любовь-сторге, любовь-верность (напомним, по классической характеристике американского психолога Роберта Ли любовь делится на несколько стилей: эрос (любовь-вожделение), людус (любовь - игра без правил и обязательств), мания (одержимость с обязательной ревностью и подозрительностью), прагма (сознательный выбор), сторге (любовь-дружба, любовь-забота, надежность, верность) и агапэ (самоотверженность) – ред.)). Так что даже если бы Макрон не был президентом, у него были шансы окружить себя молодыми красавицами: он молод, красив и не беден. Но он женился на своей учительнице, и остался ей верен.

Многие считают, что Макрон – геронтофил. Но люди просто не понимают этого термина. Супруга Макрона тоже стройна, подтянута, и только если посмотреть на ее лицо можно увидеть, что она немолода. Но для геронтофилов как раз чем больше признаков постарения – тем лучше. И если бы Макрон был геронтофилом, он был выбрал старуху без зубов, обрюзгшую и едва ходящую. А в данном случае ей можно дать меньше лет, чем есть. И он хранит ей верность, и демонстрирует чувства, и эти чувства, похоже, искренни. Поэтому его я бы назвал сегодня самым эротичным.

- А как же Дональд Трамп?

- А вот он как раз антиэротичен, потому что из него прет грубость, хамство. И эта его причесочка – псевдо-кок, и эти красные галстуки – это все попытка воздействовать на очень глупого человека. Его даже модельно красивая жена – доказательство тому, что он просто реализует мечты очень глупого обывателя. Он самоуверен, нагл – но настоящей эротичности у него абсолютно нет.

- Господин Порошенко?

- У него внешность бывшего братка или сытого наевшегося бизнесмена. Все-таки фигура для подражания и для эротических переживаний должна быть в чем-то героической. Его фигура, даже если в камуфляже, - она все равно как бы отбивается от агрессии. Он в позиции не побеждающего, а отбивающегося. Даже если он бы добился мощного успеха – представим, что полтора года назад он занял бы Донецк – он был бы как-то продуктивен. Народ устает от бесконечных оборонительных позиций, и никаких ярких движений с его стороны нет.

- А как насчет женщин? Например, Ангела Меркель?

- Нет, тут рассчитывать не на что. Ее образ – это мать, старшая сестра.

- Михаил Саакашвили?

- Ну он вообще никак не годится. Очень истеричен. Не может эротический герой, даже высокий и вроде бы красивый (хотя я его красивым не считаю) все время быть на грани истерики девочки-подроста, которой не дали надеть любимые джинсы.

- Хорошо, а что вы скажете насчет Сильвио Берлускони, ведь про него даже мачо-мультики снимали? Наши женщины его называют лапочкой.

- За ним идет шлейф, как за Вайнштейном. Для итальянского темперамента он, возможно, «лапочка». А для нас – нет. Россия намного более сексистская страна. У нас женщина – друг человека. Помните шутку Путина, когда был скандал с сексуальными похождениями президента Израиля Моше Кацава, обвиняемого в сексуальных домогательствах к десятку женщин? Путин сказал тогда: «Что делать, что делать – завидовать!». То, что для одних считается ошибкой, у других поощряется. Ну, приставал к женщинам – молодец! Для нашего взгляда это очень эротично, для другого это недопустимо. Он же приставал к женщине, использовал ее.

- Но почему тогда возник такой шум из-за продюсера Харви Вайнштейна? Если у этих жертв – женщин - были принципы и менталитет, то почему они молчали тогда и вдруг начали возмущаться сейчас? Принципы либо есть, либо нет.

- Эта история стара как мир. Да, он домогался их в какой-то степени, и он получал свое не потому, что он – свинья (хотя он – свинья), а потому, что была беспринципность и вялость. Он же не с ножом к горлу к ним приставал, они были готовы на сделку. Конечно, сейчас присутствует элемент травли. Зачем и какой? Я не знаю. Но надо понимать, что войти в номер к мужчине в Америке и у нас, или в Европе – это не одно и то же. В США 300 лет назад собрался сброд со всего мира, там очень гипертрофированы понятия о правах личности. Свобода для них – как хлеб для голодного.

Помните скандал с боксером Майком Тайсоном? Для любого россиянина та женщина, за изнасилование которой он был приговорен с 6 годам тюрьмы (напомним, всемирно известного спортсмена посадили в тюрьму за изнасилование 18-летней «Мисс Черная Америка» Дезире Вашингтон. 9 сентября 1991 года Большое жюри штата Индиана проголосовало за предъявление обвинения Тайсону по трем статьям, включая и изнасилование. Тайсон был осуждён 10 февраля 1992 года на шесть лет - ред.) она была сама виновата. Они предложил ей выпить – она была не против, потанцевали – она тоже не была против. Потом он ее целует, она отвечает. Потом она добровольно идет к нему в номер – и что, это ведь не преступно? Но когда он ее, извините, заваливает на кровать – это уже было расценено как изнасилование, потому что совокупляться она не хотела. Потому что для американцев это так и есть: он - преступник, там каждый этап должен согласовываться. Может, она была не против поцелуев и танцев, но секс в ее планы не входил, значит – было изнасилование.

Но мне это все-таки больше нравится, чем наша гипертрофированное свинство: ах, ты надела короткую юбку – значит, сама виновата, что к тебе пристали. Человек свободен в своих действиях. А на наш взгляд она – дрянь. Было проведено исследование, почему у нас многие жертвы изнасилований не обращаются в полицию. Потому что они знают общее отношение к этому. Тебя изнасиловали на улице в 2 часа ночи? А что ты делала на улице в 2 часа ночи? Взрослый человек разве не имеет права пойти в ночной клуб, или надеть кофточку с декольте? Не хочешь, чтобы изнасиловали? Ходи в старом сталинском кителе. Это страшно.