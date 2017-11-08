Минфин предложил создать единую базу автовладельцев России

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Москва, 8 ноября. В России могут создать единую базу автовладельцев. С таким предложением выступило министерство финансов, разработав поправки к закону «Об организации страхового дела».

Как следует из текста проекта, держателем базы станет Российский союз автостраховщиков (РСА). Авторы поправок заявляют, что базу можно будет использовать для определения коэффициентов к тарифам и определения цены полиса. Кроме того, предполагается, что эта мера должна помочь в борьбе с мошенниками.

Справки, содержащиеся в базе, планируют сделать платными, однако предусмотрены исключения: платить за них не придется ЦБ РФ, судам и правоохранительным органам.

Президент РСА Игорь Юргенс заявил, что со временем в базу войдут «данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию», пишет в среду газета «Коммерсантъ».

