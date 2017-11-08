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Общество
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Политика
Переговоры по Сирии в Сочи подтолкнут забуксовавший женевский процесс
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    Переговоры по Сирии в Сочи подтолкнут забуксовавший женевский процесс

    9:08  8 Ноября 2017
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    Переговоры по Сирии в Сочи подтолкнут забуксовавший женевский процесс

    Москва, 8 ноября. Намеченные на 18 ноября переговоры в Сочи придадут дополнительный импульс «женевскому процессу».  ОБ этом в интервью «Правде.ru» сообщил директор Российского Совета по международным делам, кандидат исторических наук Андрей Кортунов.

    Переговоры в Сочи должны начаться 18 ноября. К участию приглашены 1300 делегатов, представители 33-х политических объединений. Среди них такие организации, как Высший комитет по переговорам (ВКП) и Национальный координационный комитет (НКК). Но ряд оппозиционно настроенных по отношению к сирийскому правительству деятелей отказался от участия, посчитав встречу в Сочи подменой женевскому процессу.

     Эксперт отметил, что противопоставлять проходящие под эгидой России и ООН переговоры неверно.

    «В Астане обсуждают вопросы прекращения боевых действий, достижение устойчивого перемирия, предотвращения столкновений между многочисленными сторонами, втянутыми в сирийский конфликт. В Женеве главная тема — политическое урегулирование, будущее сирийского государства, его конституционное устройство и место Сирии в регионе», — заявил эксперт.

    Кортунов подчеркнул, что Астана дополняет Женеву, а не стремится ее заменить. Встреча в Сочи, по мнению эксперта, должна «придать дополнительный импульс женевскому процессу».

    Напомним, ранее  электронное издание RT сообщило, что следующий раунд переговоров в Астане пройдет в декабре.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #сочи #астана #женева
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