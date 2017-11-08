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Технологии
Тематический поезд о России будущего запущен в московском метро
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    Тематический поезд о России будущего запущен в московском метро

    8:55  8 Ноября 2017
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    Тематический поезд о России будущего запущен в московском метро

    Москва, 8 ноября. Тематический поезд, посвященный выставке «Россия, устремленная в будущее», запустили на Кольцевой линии московского метрополитена.

    С 4 по 22 ноября в Манеже проходит выставка «Россия, устремленная в будущее». В вагонах поездов метро пассажиры смогут увидеть изображения тех экспонатов и технологий, которые представлены в выставочном зале в Манеже, рассказали «Телеканалу 360» в пресс-службе метро Москвы. Среди них проект Крымского моста, амуниция и экзоскелет российского производства, уникальные проекты типа «Кванториум» и «биоплато» и многие другие.

    Оформление вагонов также рассказывает о технологиях будущего в медицине, градостроении, пищевой промышленности.

    Ежедневно поезд будет перевозить около 10 тысяч пассажиров

    Автор: Юлия Кошкина
    #метро #выставка
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