Лавров отказался комментировать действия Киева: Сами не понимают, что делают

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Дананг, 8 ноября. Глава российского МИД Сергей Лавров отказался подробно обсуждать новые инициативы киевских властей — в Киеве приняли закон согласно которому любые российские артисты для выступления на Украины должны заранее подать заявку в СБУ.

«Я уже не комментирую то, что делают власти Украины, — заявил Лавров на полях форума АТЭС во вьетнамском Дананге. — Они, по-моему, сами не понимают, чем занимаются».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в соответствии с подписанным президентом Порошенко законом, в случае, если граждане России, которая в сообщении пресс-службы украинского президента названа «страной-агрессором», принимают участие в гастролях на территории Украины, им требуется на это разрешение СБУ. В противном случае организаторам может грозить штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.

Такие меры, по версии Порошенко, вводятся ради «защиты национального информационно-культурного пространства, в частности, путем введения в гастрольной деятельности механизмов противодействия антиукраинским действиям».