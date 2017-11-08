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Общество
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Украина
Лавров отказался комментировать действия Киева: Сами не понимают, что делают
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    Лавров отказался комментировать действия Киева: Сами не понимают, что делают

    9:00  8 Ноября 2017
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    Лавров отказался комментировать действия Киева: Сами не понимают, что делают

    Дананг, 8 ноября. Глава российского МИД Сергей Лавров отказался подробно обсуждать новые инициативы киевских властей — в Киеве приняли закон согласно которому любые российские артисты для выступления на Украины должны заранее подать заявку в СБУ.

    «Я уже не комментирую то, что делают власти Украины, — заявил Лавров на полях форума АТЭС во вьетнамском Дананге. — Они, по-моему, сами не понимают, чем занимаются».

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», в соответствии с подписанным президентом Порошенко законом, в случае, если граждане России, которая в сообщении пресс-службы украинского президента названа «страной-агрессором», принимают участие в гастролях на территории Украины, им требуется на это разрешение СБУ. В противном случае организаторам может грозить штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.

    Лавров отказался комментировать действия Киева: Сами не понимают, что делают

    Такие меры, по версии Порошенко, вводятся ради «защиты национального информационно-культурного пространства, в частности, путем введения в гастрольной деятельности механизмов противодействия антиукраинским действиям».

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко #лавров
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