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Общество
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Политика
Трамп ищет поддержку любого внешнеполитического союзника — эксперт
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    Трамп ищет поддержку любого внешнеполитического союзника — эксперт

    8:45  8 Ноября 2017
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    Трамп ищет поддержку любого внешнеполитического союзника — эксперт

    Москва, 8 ноября. Профессор Московского государственного университета, член Научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло прокомментировал результаты встречи японского премьера Синдзо Абэ и лидера США Дональда Трампа. 

    Как отметил эксперт, американский глава находится в той ситуации, когда ему важна и крайне необходима поддержка любого из внешнеполитических союзников. 

    По словам политолога, Трамп понял, что может заручиться поддержкой Токио на фоне кризиса на Корейском полуострове.

    «Он, видимо, понял, что на волне крайней озабоченности Японии ситуацией на Корейском полуострове, он такую поддержку может получить со стороны Абэ», — отметил Манойло. 

    Трамп ищет поддержку любого внешнеполитического союзника — эксперт

    Он также уточнил, что речь идет о поддержке не США, а о его собственной поддержке и политического курса, сообщает «Свободная пресса»

    Политолог считает, что личная поддержка Трампу жизненно необходима из-за внутриполитической борьбы и противостояния с американским конгрессом.

    Автор: Дана Балан
    #япония #сша #трамп #абэ
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