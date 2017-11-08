Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Россияне станут получать «дальневосточный гектар» на 15 дней быстрее
Политика
Российский журналист рассказал об обстоятельствах ранения в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский журналист рассказал об обстоятельствах ранения в Сирии

    8:22  8 Ноября 2017
    88

    Российский журналист рассказал об обстоятельствах ранения в Сирии

    Москва, 8 ноября. Российский журналист Константин Худолеев, пострадавший в Сирийской Арабской Республике, рассказал об обстоятельствах ранения.

    Корреспондент телеканала «Звезда» рассказал, что первым ему помог коллега с телеканала ТВЦ. По его словам, он нашел жгут и остановил кровотечение.

    Худолеев также рассказал телеканалу «Звезда», что стоял к взрыву спиной и не видел, что происходит. Он отметил, что услышал мощный хлопок, а потом почувствовал боль в ноге, в пояснице. Он упал. На помощь пришел коллега с ТВЦ Тимур Абдуллаев. Он остановил кровь, осмотрел раны.

    Отмечается, что журналисты снимали саперов, которые очищали от неразорвавшихся мин и снарядов территорию в Дейр-эз-Зоре. Худолеев добавил, что представители СМИ находились в безопасности, так как их пустили на местность, где снаряды уже были обнаружены.

    Как ранее писала Газета.ru, Минобороны России сообщило о ранении в Сирии четырех журналистов. Они работают на телеканалах «Звезда» и НТВ. Также были ранены пятеро военных. 

    Российский журналист рассказал об обстоятельствах ранения в Сирии

    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #журналист
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1301
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        272
        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        0:56   8 Ноября 2017
        999
        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        23:05   7 Ноября 2017
        1442