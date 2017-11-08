Российский журналист рассказал об обстоятельствах ранения в Сирии

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Москва, 8 ноября. Российский журналист Константин Худолеев, пострадавший в Сирийской Арабской Республике, рассказал об обстоятельствах ранения.

Корреспондент телеканала «Звезда» рассказал, что первым ему помог коллега с телеканала ТВЦ. По его словам, он нашел жгут и остановил кровотечение.

Худолеев также рассказал телеканалу «Звезда», что стоял к взрыву спиной и не видел, что происходит. Он отметил, что услышал мощный хлопок, а потом почувствовал боль в ноге, в пояснице. Он упал. На помощь пришел коллега с ТВЦ Тимур Абдуллаев. Он остановил кровь, осмотрел раны.

Отмечается, что журналисты снимали саперов, которые очищали от неразорвавшихся мин и снарядов территорию в Дейр-эз-Зоре. Худолеев добавил, что представители СМИ находились в безопасности, так как их пустили на местность, где снаряды уже были обнаружены.

Как ранее писала Газета.ru, Минобороны России сообщило о ранении в Сирии четырех журналистов. Они работают на телеканалах «Звезда» и НТВ. Также были ранены пятеро военных.