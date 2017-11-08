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ВС Ирака будут отвечать на атаки террористов ИГ с территории Сирии
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    ВС Ирака будут отвечать на атаки террористов ИГ с территории Сирии

    8:34  8 Ноября 2017
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    ВС Ирака будут отвечать на атаки террористов ИГ с территории Сирии

    Багдад, 8 ноября. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил, что иракские войска будут отвечать на любые атаки террористов «Исламского государства»1 (международная террористическая группировка запрещена в России), в том числе на те, что исходят с территории Сирии. Соответствующее заявление Абади сделал в ходе пресс-конференции в Багдаде.

    ВС Ирака будут отвечать на атаки террористов ИГ с территории Сирии

    Ранее Абади заявил, что иракским войскам «удалось освободить иракский город Эль-Кайм в рекордные сроки».

    «Наши совместные силы добились больших побед в районах на западе провинции Анбар, — приводят арабские СМИ слова премьера Ирака. — Им разрешено отвечать на любую атаку, даже если это происходит с сирийской территории».

    В настоящее время террористы ИГ в Ираке удерживают только небольшой город Рава и участки территории по ту сторону границы напротив сирийского Абу-Кемаля, который остается под контролем террористов. При этом арабские СМИ распространили тревожный слух — как ранее сообщала «Газета.ru», лидер ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади остался жив — его видели в такси, которое увезло его из Эль-Кайма в направлении Абу-Кемаля.

    ВС Ирака будут отвечать на атаки террористов ИГ с территории Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #абади
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