ВС Ирака будут отвечать на атаки террористов ИГ с территории Сирии

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Багдад, 8 ноября. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил, что иракские войска будут отвечать на любые атаки террористов «Исламского государства»1 (международная террористическая группировка запрещена в России), в том числе на те, что исходят с территории Сирии. Соответствующее заявление Абади сделал в ходе пресс-конференции в Багдаде.

Ранее Абади заявил, что иракским войскам «удалось освободить иракский город Эль-Кайм в рекордные сроки».

«Наши совместные силы добились больших побед в районах на западе провинции Анбар, — приводят арабские СМИ слова премьера Ирака. — Им разрешено отвечать на любую атаку, даже если это происходит с сирийской территории».

В настоящее время террористы ИГ в Ираке удерживают только небольшой город Рава и участки территории по ту сторону границы напротив сирийского Абу-Кемаля, который остается под контролем террористов. При этом арабские СМИ распространили тревожный слух — как ранее сообщала «Газета.ru», лидер ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади остался жив — его видели в такси, которое увезло его из Эль-Кайма в направлении Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.