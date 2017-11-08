Эксперт рассказал о положительной стороне вмешательства России в дела Сирии

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Москва, 08 ноября. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин рассказал о положительной стороне вмешательства России в дела Сирии.

Как считает эксперт, благодаря тому, что Россия не осталась в стороне, Сирию удалось спасти от распада, а также сохранить светское государство, которое стремится защищать интересы всех своих граждан вне зависимости от их религиозных убеждений.

«В результате эффективных военных усилий, прежде всего ВКС России, удалось продемонстрировать наши возможности решать сложные задачи в условиях острого вооруженного конфликта», — заявил Рощин в интервью «Свободной Прессе».

По мнению эксперта, все эти факты не остались не замеченными в государствах Ближнего и Среднего Востока, которые видят в нашей стране хорошего посредника в разрешении проблем, накопившихся в регионе.