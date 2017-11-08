Сирия: США вывезли главарей ИГ перед освобождением Меядина армией САР
Дейр-эз-Зор, 8 ноября. Иностранных главарей экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России по решению ВС) вывезли из сирийского Меядина на вертолетах США за две недели до наступления армии САР.
Как рассказал местный житель Мухаммад Авад аль-Хусейн, сначала авиация США нанесла удар возле Ар-Рахба, а затем увезла командиров ИГ, передает РИА Новости.
«На земле были иностранные командиры ИГ, которые ждали их рядом со своим штабом в садах Хайдар. Вертолеты вывезли их за пределы Меядина», — рассказал собеседник.
Он отметил, что видел американские вертолеты в населенном пункте Умм аль-Айн, добавив, что служил в сирийских войсках и сможет отличить американскую авиацию от другой.
Как ранее сообщала «Газета.Ru», один из лидеров «Исламского государства»1 Абу Бакр аль-Багдади уехал из Ирака в Сирию.
1 Организация запрещена на территории РФ.