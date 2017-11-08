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В России открылись продажи обновленного хэтчбека Peugeot 308
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    В России открылись продажи обновленного хэтчбека Peugeot 308

    8:02  8 Ноября 2017
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    В России открылись продажи обновленного хэтчбека Peugeot 308

    Москва, 8 ноября. Продажи обновленного Peugeot 308 начались во вторник в России. Минимальная стоимость автомобиля – 1,3 миллиона рублей.

    В базовой комплектации Active хэтчбек получил двигатель мощностью 135 лошадиных сил и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Кроме Active, на российском рынке будут представлены еще две комплектации обновленного Peugeot 308 – Allure (1,4 млн рублей) и GT-Line (1,6 млн рублей). Они оснащены двигателем в 150 лошадиных сил.

    Обновленный хэтчбек прошел рестайлинг, получил светодиодный фары, мультимедийное оснащение. В частности, водителям будет доступна автоматическая парковка и система мониторинга слепых зон, навигационная программа с сервисами TomTom.

    Напомним, обновленный Peugeot 308 был представлен в мае 2017 года.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #автомобиль #хэтчбек #peugeot 308
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